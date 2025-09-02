WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Folha Popular
Seco
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Niederle
Império
Meganet
Saúde

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio

Inca, Into e INC receberão reforço de profissionais e recursos

02/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (2) um investimento adicional de R$ 170 milhões nos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro. A quantia será destinada à contratação de 2.059 profissionais e a outras melhorias, para possibilitar a abertura de 166 leitos e de dez salas cirúrgicas.

Os investimentos vão ampliar o atendimento nos Instituto Nacionais do Câncer (Inca), do Coração (INC) e de Ortopedia e Traumatologia (Into). As três unidades são referência nessas especialidades, e também atuam como locais de ensino e pesquisa.

De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os principais objetivos são acabar com as filas de espera por cirurgias e procedimentos e ampliar o atendimento especializado na capital fluminense.

“Ninguém ficará para trás ou deixará de ser atendido. Estamos falando de ampliação do atendimento, não de fechamento. Estamos falando de qualificação de cada um dos hospitais, não de desestruturação”

Padilha lembrou que o anúncio desta terça-feira foi apenas mais uma etapa do processo de requalificação da rede federal do Rio, realizado desde 2024, com mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

“É o maior plano de ampliação do atendimento na história desses hospitais, desde que eles foram criados. Nós não vamos abrir mão de cuidar dessas pessoas no melhor lugar que elas têm que ser cuidadas, com a melhor estrutura e os melhores profissionais.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Hospital Federal da Lagoa

O Ministério também oficializou a integração entre o Hospital Federal da Lagoa e o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF). A Fiocruz, a quem o IFF é subordinado, vai coordenar a reestruturação e modernização das duas unidades.

“Essa primeira fase da nossa ação tem como foco aumentar a capacidade do Hospital da Lagoa em fazer cirurgias e atendimentos que estão parados, pra reduzir o tempo de espera de paciente. Inclusive, as estruturas do Fernandes Figueira vão dar muito mais qualidade àquilo que é saúde da mulher, da criança e do adolescente, até oferecendo novos serviços que ainda não tem no Rio de Janeiro”, explicou o ministro.

De acordo com Padilha, adaptações estruturais para efetivar a integração serão planejadas para uma segunda etapa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Hospital Bruno Born, em Lajeado, modernizou sua estrutura com um repasse de R$ 16,3 milhões -Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom Estado investe R$ 86 milhões na Região dos Vales por meio do Avançar Mais na Saúde
Equipes da SES distribuíram materiais informativos durante ação nas vias do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Secretaria da Saúde realiza caminhada da campanha "O Amor Vive" na Expointer e reforça a importância da doação de órgãos
Evento marca conclusão do Projeto Vozes dos Homens, com um guia criado por grupos de autocuidado com afetados pela enchente -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES Secretaria da Saúde realiza seminário sobre saúde do homem e prevenção da violência contra meninas e mulheres
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Sala
Raffaelli
Sicredi
Império
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Unimed
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 19 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 19 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 19 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 56 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 56 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Seco
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados