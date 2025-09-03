WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Fitness
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Folha Popular
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Câmara

Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100 e prioriza pessoa idosa na telessaúde

A Câmara dos Deputados continua analisando a proposta

03/09/2025 12h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que dá status de lei ao serviço Disque 100. O serviço, hoje regulamentado por decreto, recebe denúncias de violações de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Conforme a proposta aprovada, o “Disque Direitos Humanos – Disque 100” receberá denúncias de violação de direitos contra pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. O sigilo das informações será garantido.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), para o Projeto de Lei 1710/20 , do ex-deputado Rubens Bueno (PR) e outros 12 parlamentares . A versão original criava um programa de teleassistência a pessoas idosas ou com deficiência em situações de vulnerabilidade.

“O aumento da população idosa evidencia a urgência e a necessidade de políticas públicas que assegurem uma vida digna a esse grupo, combatendo toda forma de violação de direitos”, afirmou Zé Haroldo Cathedral em seu parecer.

Segundo o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, até agosto deste ano já ocorreram 117,2 mil denúncias de violência contra pessoas idosas e 79,6 mil contra pessoas com deficiência. Em 2024, foram registradas, respectivamente, 179,6 mil e 95,4 mil denúncias.

O substitutivo aprovado também altera a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) para exigir que, na prestação de serviços por telessaúde, será assegurado o atendimento prioritário das pessoas idosas e das pessoas com deficiência.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Andressa Anholete/Agência Senado CPMI do INSS ouve Controladoria da União sobre fraudes em aposentadorias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
Seco
Sala
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Sala
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Império
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 28 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 28 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 28 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 28 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Tarzan
Seco
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
Unimed
Seu Manoel
Império
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados