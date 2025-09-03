WhatsApp

Justiça

Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe

Julgamento da trama golpista entrou no segundo dia, nesta quarta

03/09/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O advogado do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira afirmou, durante o segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da ação que apura suposta trama golpista, que seu cliente tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de tentativas de golpe de Estado. Para Andrew Fernandes, “está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente”.

Nesta quarta, a Primeira Turma do STF dá continuidade ao julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama que teria o intento de reverter o resultado das eleições de 2022.

“A delação e o depoimento da principal testemunha de acusação, o comandante da Força Aérea brigadeiro Batista Júnior é contundente, acachapante”, disse Fernandes.

“O general Paulo Sérgio acabou sendo enredado em uma contumélia. Mas a prova dos autos, a instrução judicial demonstrou, de forma inequívoca, a sua inocência”, disse.

“Ele assessorou o presidente da República [no sentido] de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. É o que diz o delator. Se posicionou totalmente contrário a qualquer medida de exceção”, completou.

Segundo Andrew Fernandes, membros da organização que orquestrava o golpe atuavam para retirar Paulo Sérgio do cargo. “Pera lá. Como é que ele fazia parte da organização criminosa? É a prova dos nove. Se estavam lutando para tirá-lo?”, questionou.

“Está provado e mais do que provado que o general Paulo Sérgio é manifestamente inocente”.

Acompanhe

Julgamento

O julgamento da Primeira Turma entrou no segundo dia, nesta quarta-feira, com a sequência das defesas de quatro dos oito réus que compõem o núcleo crucial da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

  • Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  • Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  • Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  • Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  • Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Ontem foram ouvidas as defesas de quatro aliados do ex-presidente: o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid; o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem; o almirante Almir Garnier; e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Nesta retomada são ouvidas as sustentações dos advogados de Bolsonaro ; do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno ; de Paulo Sérgio Nogueira e do general Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.

Ao todo, foram destinadas oito sessões para análise do caso, marcadas para ontem (2), hoje, e para as próximas terça-feira (9), quarta-feira (10) e sexta-feira (12), quando deverá ser conhecida a sentença com a condenação ou absolvição dos oito réus que são julgados nesta etapa.

O julgamento é realizado na sala de audiências da Primeira Turma, em um anexo do Supremo, e transmitido ao vivo por TV e Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube.

Crimes

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  • organização criminosa armada,
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
  • golpe de Estado,
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça,
  • deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição.

Querem punir "tentativa da tentativa" de golpe, diz defesa
Não há uma única prova que ligue Bolsonaro a golpe de 8/01, diz defesa
Heleno se distanciou de Bolsonaro e não sabia de golpe, diz advogado
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Últimas notícias
Há 29 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 29 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 29 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 29 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 29 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
