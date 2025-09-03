WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Folha Popular
Ipiranga
Seco
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Política

Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa

Projeto vai à sanção presidencial

03/09/2025 13h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Edilson Rodrigues/Agência Senado
© Edilson Rodrigues/Agência Senado

Os políticos condenados à inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa (Lei 134/2010) ficam proibidos de disputar eleições por, no máximo, 8 anos a contar da condenação. É o que define o Projeto de Lei Complementar 192/2023 aprovado nesta terça-feira (2) pelo plenário do Senado por 50 votos a 24. Agora, o texto segue para sanção presidencial.

O projeto antecipa o início da contagem do tempo para o cumprimento da pena e unifica em 8 anos o período de inelegibilidade, com limite de 12 anos em caso de múltiplas condenações, mesmo em processos diferentes, e veda a possibilidade de mais de uma condenação por inelegibilidade no caso de ações ajuizadas por fatos relacionados.

O prazo de 8 anos de pena passará a ser contado a partir:

  • da decisão que decretar a perda do mandato;
  • da eleição na qual ocorreu prática abusiva;
  • da condenação por órgão colegiado; ou
  • da renúncia ao cargo eletivo.

Na prática, os prazos reduzem o tempo de perda dos direitos políticos.

Atualmente, no caso de delitos eleitorais de menor gravidade ou de improbidade administrativa, a inelegibilidade dura por todo o mandato e por mais 8 anos após o término do mandato no qual o político foi condenado, o que pode se estender por mais de 15 anos.

Para crimes mais graves, segue valendo a regra atual, na qual o prazo de inelegibilidade de 8 anos começa a partir do final do cumprimento da pena.

Entre esses crimes estão o contra a administração pública, o de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, de tráfico de entorpecentes e drogas afins, de racismo, tortura, terrorismo, crimes contra a vida, contra a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.

Para o relator do projeto, senador Weverton (PDT-MA), “não é razoável que nós possamos permitir que a inelegibilidade seja ad eternum”, mas a manutenção da regra para crimes graves ajuda a preservar “o espírito principal da Lei da Ficha Limpa”.

De autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, cassado em 2016, o texto ainda define que as mudanças devem valer para casos de inelegibilidades já definidos, e não apenas para as próximas condenações.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoiou o projeto.

“Eu faço questão dessa modernização, dessa atualização da legislação da Lei da Ficha Limpa para dar o espírito do legislador quando da votação da lei. A inelegibilidade não pode ser eterna! Está no texto da lei: 8 anos. Não pode ser nove nem vinte”, defendeu.

Os parlamentares contrários ao projeto entendem que seria um enfraquecimento da legislação.

“O espírito da Lei da Ficha Limpa é que quem foi punido com inelegibilidade fique por duas eleições fora do pleito. Com esta lei que nós estamos aprovando agora, ninguém, por crime eleitoral, ficará mais por duas eleições fora do pleito, porque está sendo estendida, para a data da diplomação, a aferição dos 8 anos do cumprimento da pena, o que eu entendo que é uma anomalia”, disse o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

* Com informações da Agência Senado

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
© Paulo Pinto/Agência Brasil Lula diz que STF não deve temer EUA e espera que justiça seja feita
© Bruno Peres/Agência Brasil Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
29°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

4.4 km/h

Vento

38%

Umidade

Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Império
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Império
Meganet
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 26 minutos Comissão aprova projeto que aumenta pena para estelionato praticado com “golpe do amor”
Há 27 minutos Comissão aprova projeto que institui política de apoio ao turismo rural
Há 27 minutos CTFC: plano de saúde deve avisar consumidor sobre descredenciamento de prestador
Há 27 minutos Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
Há 27 minutos Defesa diz que ex-ministro atuou para demover Bolsonaro de golpe
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Meganet
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Império
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados