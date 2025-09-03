Guarnição da BM age rápido e prende homem por violência doméstica

Na madrugada desta quarta-feira, 3, um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela prática de violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha.

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a ocorrência, identificando materialidade e indícios de autoria. Diante da situação, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia.

Após a formalização do flagrante pela autoridade policial, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.