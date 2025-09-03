WhatsApp

Guarnição da BM age rápido e prende homem por violência doméstica

Polícia

03/09/2025 15h10
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

Na madrugada desta quarta-feira, 3, um homem de 39 anos foi preso em flagrante pela prática de violência doméstica, enquadrada na Lei Maria da Penha.

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a ocorrência, identificando materialidade e indícios de autoria. Diante da situação, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia.

Após a formalização do flagrante pela autoridade policial, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

