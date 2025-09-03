WhatsApp

Saúde

Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília

Tipo sanguíneo é considerado doador universal

03/09/2025 16h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O estoque de sangue tipo O negativo está crítico na Fundação Hemocentro de Brasília. O tipo sanguíneo é considerado doador universal, já que pode ser usado em qualquer paciente, em emergências, transfusões neonatais e cirurgias de alto risco.

De acordo com o hemocentro, doadores com tipo sanguíneo O negativo não precisam agendar horário e têm senha preferencial até o próximo dia 10.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade. Menores de 18 anos devem apresentar formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto do pai, da mãe ou do tutor/guardião.

Já os idosos devem ter realizado pelo menos uma doação de sangue antes dos 61 anos. Além disso, todos os doadores devem pesar mais de 51 quilos e ter índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 18,5.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O uso de alguns medicamentos, segundo o hemocentro, podem impedir a doação. A lista completa pode ser conferida no site da instituição .

Também é preciso dormir pelo menos seis horas, com qualidade, na noite anterior à doação; não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação; e não fumar duas horas antes da doação.

VEJA TAMBÉM
Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão
Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Estado investe R$ 86 milhões na Região dos Vales por meio do Avançar Mais na Saúde
