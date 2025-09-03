WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Folha Popular
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Niederle
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Unimed
Fitness
Política

Senado aprova PEC que muda regras dos precatórios

Emenda à Constituição será promulgada no próximo dia 9

03/09/2025 16h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

Os senadores aprovaram, nesta terça-feira (2), em segundo turno, a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023 que retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026. O texto também limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com a União.

A proposta foi aprovada sem mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara. A promulgação está prevista para a próxima terça-feira (9), às 15 horas.

Na prática, a medida alivia a situação de estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo . E ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal, ao retirar parte desses gastos do teto de despesas.

Os precatórios são ordens expedidas pelo Judiciário para que entes públicos - União, estados, municípios e autarquias - paguem dívidas reconhecidas em processos judiciais que já não cabem mais recursos.

Para o relator, o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa, a PEC dá previsibilidade ao Executivo.

“Atualmente você tem uma total imprevisibilidade: há uma sentença, a pessoa é obrigada a cumprir e aquilo afeta diretamente seu orçamento. Então, a PEC, na sua essência, está fazendo isso, programando”, disse.

Embora retire os precatórios das despesas primárias em 2026, o texto acrescenta, a cada ano, a partir de 2027, 10% do estoque de precatórios dentro das metas fiscais previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Limitação

Para precatórios devidos por estados, Distrito Federal e municípios, o texto aprovado limita o pagamento de acordo com o estoque de precatórios em atraso.

Assim, em 1º de janeiro de cada ano, se os valores totais em atraso forem de até 15% da receita corrente líquida (RCL) do ano anterior, o município ou estado poderá pagar os títulos cuja soma seja equivalente a 1% dessa receita. Esses índices valerão inclusive para entes federativos que não possuam estoque.

Os percentuais crescem gradativamente até atingirem o pagamento equivalente a 5% da RCL se o estoque for maior que 85% da receita.

Em todas as situações, o cálculo para encontrar o valor do estoque de precatórios será com atualização monetária e juros moratórios. A correção terá a fixação de um índice que será o menor valor entre a taxa Selic, atualmente em 15%, e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 2%, calculado de forma simples.

Refinanciamento

Pelo texto, estados, Distrito Federal e municípios poderão regularizar as dívidas previdenciárias com seus Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A PEC abre, também, a oportunidade de regularização das dívidas dos Consórcios Públicos Intermunicipais com o RGPS.

O parcelamento com o RGPS será feito em 300 prestações mensais, prorrogáveis por mais 60, mediante limitação da parcela a 1% da Receita Corrente Líquida (RCL), e correção e juros dados por IPCA + 0% a 4%.

Assim, tanto o prazo de 30 anos quanto o critério para correção e juros são “absolutamente favoráveis para garantia da saúde fiscal dos entes subnacionais”, destacou o relator.

Créditos suplementares

A PEC também autoriza que créditos suplementares e especiais abertos em 2025 passem a compor o limite de despesas a partir de 2026. A oposição tentou derrubar o trecho.

“O governo se utilizou desse instrumento para inserir mais um jabuti (item que foge do assunto do projeto) , do ponto de vista da expansão fiscal, afetando fortemente a dívida pública, impedindo a queda dos juros, fazendo com que a atividade econômica, de uma forma geral, seja impactada”, disse o senador Rogerio Marinho (PL-RN), líder da oposição.

Mas, de acordo com Jaques Wagner, a medida dá ao governo espaço fiscal para acomodar precatórios no Orçamento a partir de 2026 e pagar R$ 12 bilhões de licença-maternidade, decorrentes de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2024, a Suprema Corte declarou inconstitucional a exigência de carência mínima de dez contribuições ao INSS para que trabalhadoras autônomas e seguradas especiais possam receber o salário-maternidade. Agora, com apenas uma contribuição, elas podem ter acesso ao benefício, seguindo o mesmo critério das trabalhadoras formais.

*Com informações da Agência Senado

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Deputado Mendonça Filho será relator da PEC da Segurança Pública
© Edilson Rodrigues/Agência Senado Senado reduz prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa
© Paulo Pinto/Agência Brasil Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
28°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
28°

Sensação

2.72 km/h

Vento

45%

Umidade

Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Seco
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Tarzan
Raffaelli
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Últimas notícias
Há 16 minutos Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão
Há 16 minutos Projeto prevê isenção fiscal para empresas que ajudarem na reconstrução pós-desastre
Há 16 minutos Comissão aprova prioridade para análise de sentença estrangeira sobre violência contra mulher
Há 16 minutos Para Teresa Leitão, julgamento de Bolsonaro fortalece a democracia
Há 16 minutos Soraya defende aumento da quarentena para ex-diretores do Banco Central
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Império
Seco
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 6 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados