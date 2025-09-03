Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão

A secretária da Saúde, Arita Bergamann, participou, na quarta-feira (3/9), do ato de entrega de um novo equipamento de tomografia computadorizada para o Hospital de Viamão. Ele foi adquirido por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, do governo do Estado. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

O Hospital de Viamão atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência em traumatologia, cirurgia geral e neurocirurgia. A instituição, que possui 156 leitos (20 deles de tratamento intensivo) recebe pacientes de Viamão, Alvorada e Gravataí.

Referência para a Região Metropolitana

Arita destacou todo o envolvimento do governo estadual e todos os esforços que foram feitos para que o hospital se mantivesse de portas abertas e prestando assistência para a comunidade.

“Que possamos seguir em frente, construindo alternativas para promover a saúde com qualidade. Nós, enquanto governo do Estado, no tempo que ainda temos, queremos estar mais próximos, ampliando as possibilidades de atendimento”, destacou a secretária.

O novo tomógrafo vai qualificar o atendimento de média e alta complexidade na região. Ele possui 16 canais e capacidade para 32 cortes de imagens, tecnologia que vai possibilitar diagnósticos mais precisos e seguros, essenciais para que os tratamentos ocorram de modo ágil e em tempo oportuno.

Novo equipamento tem tecnologia que vai possibilitar diagnósticos mais precisos e seguros -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Qualificação garantida pelo Avançar Mais na Saúde

O diretor do hospital, Renato Freitas, agradeceu ao governo do Estado pelos recursos destinados para a aquisição do novo tomógrafo. “Vocês estão nos ajudando a cumprir a missão do hospital, que é salvar vidas. Somos referência para outros municípios e estamos de portas abertas graças a esse olhar para os hospitais proporcionado pelo Avançar Mais na Saúde. Com equipamentos novos, podemos seguir oferecendo qualidade e segurança assistencial vidas”, salientou.

A secretáriaArita Bergamann lembrou que o Avançar Mais na Saúde já investiu R$ 1,16 bilhão, valor que tem permitido a realização de obras e a aquisição de equipamentos em hospitais, bem como a qualificação da atenção primária e da assistência farmacêutica em todo o RS.

“Esse tomógrafo computadorizado que agora entregamos ao Hospital de Viamão e mais um fruto desses investimentos. Ao todo, mais de R$ 28 milhões foram aplicados na compra de 20 tomógrafos já entregues pelo governo do Estado”, ressaltou.

Na mesma cerimônia, a Prefeitura de Viamão também realizou a entrega da nova emergência pediátrica e da unidade de internação maternoinfantil do hospital.