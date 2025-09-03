WhatsApp

Senado Federal

Plenário ratifica cooperação com Turquia em indústria de defesa

O projeto que ratifica acordo sobre cooperação em indústria de defesa entre Brasil e Turquia foi aprovado em Plenário e segue para promulgação. O P...

03/09/2025 18h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Confúcio Moura presidiu a sessão desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Confúcio Moura presidiu a sessão desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O projeto que ratifica acordo sobre cooperação em indústria de defesa entre Brasil e Turquia foi aprovado em Plenário e segue para promulgação. O PDL 262/2024 , referente a acordo assinado em 25 de março de 2022 pelos dois países, prevê que sejam aprovados pelo Congresso Nacional quaisquer atos que resultem em revisão da convenção e outros ajustes que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. A sessão desta quarta-feira (3) foi presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO)

O objetivo do acordo é aprimorar as competências do setor, por meio de uma cooperação mais efetiva nos campos de desenvolvimento, produção, aquisição, manutenção de bens e serviços de defesa e suporte técnico e logístico.

Entre outros termos, o texto ratificado prevê a cooperação em diversas áreas da indústria de defesa, como pesquisa, desenvolvimento, produção e modernização conjunta de equipamentos, sistemas e materiais militares. Além disso, inclui a implementação de projetos conjuntos nos respectivos territórios, apoio mútuo na aquisição e modernização de bens e serviços de defesa, intercâmbio de informações técnicas e científicas, além da promoção de acordos para o desenvolvimento e fabricação de armamentos.

O projeto foi aprovado com relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e segue para promulgação.

