Saúde

Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio,...

03/09/2025 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou, na quarta-feira (3/9), um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, para a implantação de um ambulatório do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS).

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual, executado pela Secretaria da Saúde (SES), que oferece atendimento ambulatorial multiprofissional qualificado e especializado a pessoas idosas classificados como frágeis e/ou com diagnóstico de demência, conforme indicação da atenção básica.

Atendimento especializado

O objetivo é oferecer melhor qualidade de vida e suporte aos pacientes, assim como o manejo de situações complexas e o cuidado compartilhado com a atenção primária à saúde. O programa também busca reduzir as hospitalizações e as filas de espera de idosos na atenção especializada.

No caso de Tenente Portela, o serviço estará disponível para pacientes do local e dos demais municípios que integram a 15ª Região de Saúde do Estado, que abrange uma população de aproximadamente 161 mil pessoas. Para oferecer o serviço, o hospital receberá R$ 130 mil mensais.


Texto: Ascom SES
Edição: Anderson Machado/Secom

