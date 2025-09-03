WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Niederle
Folha Popular
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Senado Federal

Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha

O senador Magno Malta (PL-ES) informou nesta quarta-feira (3), em Plenário, que apresentou um projeto para instituir no calendário oficial brasilei...

03/09/2025 21h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Magno Malta (PL-ES) informou nesta quarta-feira (3), em Plenário, que apresentou um projeto para instituir no calendário oficial brasileiro o dia 2 de setembro como o Dia Nacional da Vergonha. A data marca o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

É um projeto de lei para que a história registre o dia em que o réu linchado publicamente e dentro do plenário de uma Suprema Corte era um inocente. Os crimes imputados a Jair Messias Bolsonaro são todos fictícios, fruto de uma invencionice diabólica que nasceu de um conluio muito antes de que ele se tornasse presidente da República — acusou o senador.

De acordo com o PL 4.397/2025 , apresentado nesta quarta-feira, a data tem como objetivo promover a reflexão sobre os riscos à democracia e à integridade das instituições republicanas, sobre a manipulação da informação como instrumento de desinformação e polarização social, e sobre o ativismo judicial no Brasil.

O senador informou que está preparando um documento a ser entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e a organizações internacionais denunciando supostos abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
O senador Renan Calheiros (C) preside a comissão mista da MP 1.303/2025 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
22°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
22°

Sensação

1.43 km/h

Vento

63%

Umidade

Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Unimed
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Tarzan
Sala
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Sala
Império
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 10 minutos Relator no Senado, Jayme Campos comemora aprovação do Estatuto do Pantanal na Câmara
Há 10 minutos Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Há 10 minutos Izalci diz que condenação de Bolsonaro já está definida no STF
Há 10 minutos Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Há 10 minutos Comissão aprova regras para plano pedagógico de recuperação de alunos com baixo rendimento
F&J Santos
Meganet
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 1 dia STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Meganet
Seco
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Sala
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados