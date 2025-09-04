WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Mercado Balestrin
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Império
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Folha Popular
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Saúde

Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (3/9), convênio com a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, para a realização de obras ...

04/09/2025 00h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Participantes ressaltaram importância do hospital e projetaram melhorias para a população -Foto: Ascom SES
Participantes ressaltaram importância do hospital e projetaram melhorias para a população -Foto: Ascom SES

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (3/9), convênio com a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, para a realização de obras que viabilizarão a implantação do setor de diagnóstico por imagem na instituição. O investimento estadual é de R$ 910 mil, com contrapartida de R$ 336 mil por parte do hospital.

O projeto prevê reforma do subsolo, ampliação de parte do pavimento térreo e conclusão do primeiro pavimento, totalizando mais de 950 metros quadrados de área construída – sendo 317 metros quadrados de ampliação. A nova estrutura permitirá a oferta de exames como tomografia, ultrassonografia e endoscopia, qualificando os serviços de diagnóstico e ampliando a capacidade de atendimento à população da região.

Durante a videoconferência de assinatura do convênio, a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou o compromisso do governo com a qualificação da rede hospitalar. “O hospital já faz muito, e queremos continuar investindo para fazer ainda mais”, afirmou. A secretária também anunciou a futura abertura de um ambulatório de especialidades em urologia, com atendimento de litotripsia – tratamento não invasivo que utiliza ondas sonoras para fragmentar cálculos renais ou do trato urinário.

“Temos o apoio do governo para seguir melhorando cada vez mais”, disse o prefeito de Rodeio Bonito, Paulo Duarte. O presidente da Associação Hospitalar São José, Moisés Tomazoni, ressaltou o impacto regional da iniciativa. “Estamos possibilitando a abertura de serviços que antes exigiam deslocamentos de até 300 quilômetros”, exemplificou, citando o ambulatório de dermatologia, que iniciou atendimentos nesta quarta.

Programa Assistir ampliou repasses em mais de 400%

O Hospital São José é referência para 11 municípios da região Norte do Rio Grande do Sul, especialmente nos atendimentos de urgência e emergência, com destaque para a área de traumatologia. Atualmente, a instituição conta com 51 leitos, sendo 39 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde a implantação do Programa Assistir, em 2021, os repasses estaduais ao hospital aumentaram 404,4%. Antes do programa, o valor anual era de aproximadamente R$ 1 milhão. Atualmente, a instituição recebe cerca de R$ 5,3 milhões por ano, fortalecendo sua capacidade de atendimento e infraestrutura.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Serviço no novo ambulatório no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, vai atender demais municípios da 15ª Região de Saúde -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES Serviço especializado de saúde da pessoa idosa será oferecido em Tenente Portela
O novo tomógrafo vai qualificar o atendimento de média e alta complexidade na Região Metropolitana -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Governo do Estado entrega novo tomógrafo para o Hospital de Viamão
© Tomaz Silva/Agência Brasil Estoque de sangue O negativo está crítico em hemocentro de Brasília
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
20°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 19°
20°

Sensação

1.88 km/h

Vento

71%

Umidade

Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Unimed
Meganet
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
IEE Fagundes Varela abre Semana da Pátria 2025 com homenagem ao professor Airton José de Almeida
Derrubadas - RS
CRAS de Derrubadas promove oficina psicopedagógica para crianças
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Sala
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Últimas notícias
Há 22 minutos Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito
Há 22 minutos Comissão celebra acordo trabalhista e busca consensos ambientais para o setor portuário
Há 22 minutos Aprovado texto-base de projeto que proíbe cobrança para sindicatos na folha de aposentados do INSS; acompanhe
Há 59 minutos Procon-SP: só 25% dos estabelecimentos seguem protocolo para mulheres
Há 59 minutos Comissão aprova distribuição de fraldas pelo SUS a inscritos no CadÚnico
Tarzan
Sicoob
Sala
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 5 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
5
Há 7 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
APPATA
Meganet
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados