Governo assina convênio para implantação de setor de diagnóstico por imagem no Hospital São José, de Rodeio Bonito

O governo do Estado assinou, nesta quarta-feira (3/9), convênio com a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, para a realização de obras que viabilizarão a implantação do setor de diagnóstico por imagem na instituição. O investimento estadual é de R$ 910 mil, com contrapartida de R$ 336 mil por parte do hospital.

O projeto prevê reforma do subsolo, ampliação de parte do pavimento térreo e conclusão do primeiro pavimento, totalizando mais de 950 metros quadrados de área construída – sendo 317 metros quadrados de ampliação. A nova estrutura permitirá a oferta de exames como tomografia, ultrassonografia e endoscopia, qualificando os serviços de diagnóstico e ampliando a capacidade de atendimento à população da região.

Durante a videoconferência de assinatura do convênio, a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, destacou o compromisso do governo com a qualificação da rede hospitalar. “O hospital já faz muito, e queremos continuar investindo para fazer ainda mais”, afirmou. A secretária também anunciou a futura abertura de um ambulatório de especialidades em urologia, com atendimento de litotripsia – tratamento não invasivo que utiliza ondas sonoras para fragmentar cálculos renais ou do trato urinário.

“Temos o apoio do governo para seguir melhorando cada vez mais”, disse o prefeito de Rodeio Bonito, Paulo Duarte. O presidente da Associação Hospitalar São José, Moisés Tomazoni, ressaltou o impacto regional da iniciativa. “Estamos possibilitando a abertura de serviços que antes exigiam deslocamentos de até 300 quilômetros”, exemplificou, citando o ambulatório de dermatologia, que iniciou atendimentos nesta quarta.

Programa Assistir ampliou repasses em mais de 400%

O Hospital São José é referência para 11 municípios da região Norte do Rio Grande do Sul, especialmente nos atendimentos de urgência e emergência, com destaque para a área de traumatologia. Atualmente, a instituição conta com 51 leitos, sendo 39 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde a implantação do Programa Assistir, em 2021, os repasses estaduais ao hospital aumentaram 404,4%. Antes do programa, o valor anual era de aproximadamente R$ 1 milhão. Atualmente, a instituição recebe cerca de R$ 5,3 milhões por ano, fortalecendo sua capacidade de atendimento e infraestrutura.