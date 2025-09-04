WhatsApp

Tenente Portela

Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos

Saúde

04/09/2025 09h08
Por: Júlio Santos
Foto: Guga Stefanello/Ascom SES
Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, assinou na quarta-feira (3/9) um aditivo ao contrato entre o governo do Estado e o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, para a implantação de um ambulatório do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa (Saúde 60+ RS).

O programa, coordenado pela Secretaria da Saúde (SES), oferece atendimento multiprofissional qualificado e especializado a pessoas idosas classificadas como frágeis e/ou com diagnóstico de demência, conforme encaminhamento da atenção básica.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida e suporte aos pacientes, além de auxiliar no manejo de situações complexas e promover o cuidado compartilhado com a atenção primária. O programa também busca reduzir hospitalizações e filas de espera na atenção especializada.

Em Tenente Portela, o serviço estará disponível tanto para moradores do município quanto para os demais municípios da 15ª Região de Saúde, que reúne aproximadamente 161 mil habitantes. Para viabilizar o atendimento, o Hospital Santo Antônio receberá repasse mensal de R$ 130 mil.

Com informações da Ascom SES

Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
