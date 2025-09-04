WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Folha Popular
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Câmara

Comissão aprova Política Nacional de Incentivo à Produção de Frutas

A política quer modernizar logística de escoamento da produção, ampliar financiamentos e apoiar pesquisa e assistência técnica

04/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Frutas (PNIPF). A política busca ampliar a produção e o processamento de frutas no Brasil, além de fazer crescer o consumo doméstico e as exportações.

A proposta contempla o setor produtivo agrícola e agroindustrial, bem como o de logística e o comercial de frutas e de seus derivados.

Por sugestão do relator, deputado Pedro Lupion (PP-PR), foi aprovado o substitutivo da antiga Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ao Projeto de Lei 3082/15 , do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). "A medida está de acordo com os mandamentos constitucionais e o ordenamento infraconstitucional em vigor", justificou Lupion.

Entre as novas finalidades incluídas pelo texto estão:

  • o incentivo à produção e processamento de frutas nativas em seus próprios biomas para promover a divulgação da biodiversidade nacional;
  • a promoção de campanhas para aumentar o consumo de frutas pela população; e
  • o incentivo ao crescimento e diversificação do mercado interno de frutas.

Para atingir essas metas, a política quer modernizar a logística de escoamento da produção, ampliar políticas de financiamento e apoiar pesquisa e assistência técnica.

O texto prevê crédito rural com condições especiais de taxas de juros e prazos de pagamento, certificação de origem e qualidade das frutas e a produção integrada de frutas como instrumentos para viabilizar a política.

Próximos passos
 A proposta tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Estudantes que pagam em dia o Fies querem os mesmos descontos concedidos a inadimplentes em renegociações
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Chuvas esparsas Máxima: 20° - Mínima: 12°
16°

Sensação

3.37 km/h

Vento

98%

Umidade

F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Sala
Seco
Sicoob
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Sala
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
APPATA
Fitness
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Projeto fortalece agricultura familiar e segurança alimentar em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha abre Acampamento Farroupilha com chegada da Chama Crioula
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Últimas notícias
Há 4 minutos À CPMI, diretora aponta que CGU audita todas as entidades ligadas ao INSS
Há 4 minutos ANS é autorizada a contratar por tempo determinado candidatos do CNU
Há 4 minutos Saneamento avança com marco legal, mas investimentos ainda são insuficientes
Há 4 minutos Comissão aprova parceria entre pontos de cultura e instituições de ensino
Há 4 minutos Comissão aprova medidas de proteção e segurança para cães policiais
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 7 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados