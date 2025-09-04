WhatsApp

Três Passos

GAECO/MPRS apoia operação do MPSC contra lavagem de dinheiro e jogos de azar nos dois Estados

Polícia

04/09/2025 20h22
Por: Júlio Santos
Fonte: MP/RS
Foto: Divulgação MPRS
Foto: Divulgação MPRS

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) prestou apoio, nesta quinta-feira, 4 de setembro, à Operação Shutdown, deflagrada pelo GAECO do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A ação ocorreu simultaneamente nos dois Estados e tem como alvo uma organização criminosa estruturada para a prática de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e exploração de jogos de azar.

No RS, oito pessoas são investigadas, sendo três em Guaíba, na Região Metropolitana, e cinco em Três Passos, Região Noroeste, onde foram cumpridos sete mandados de prisão e busca e apreensão. A operação mobilizou cerca de 40 agentes do GAECO/MPRS e do MPSC, além de policiais da Brigada Militar (BM). Até às 12h, sete suspeitos haviam sido presos no Rio Grande do Sul.

“O GAECO do MPRS atua de forma integrada para coibir organizações criminosas em território gaúcho, inclusive aquelas que tentam dissimular atividades ilícitas por meio da exploração de jogos de azar”, destacou o coordenador do grupo, promotor de Justiça André Dal Molin.

OPERAÇÃO NOS DOIS ESTADOS

Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de medidas de sequestro de bens, bloqueio de contas bancárias e confisco alargado (confiscar bens incompatíveis com a renda lícita do condenado). A investigação revelou um esquema sofisticado de lavagem de capitais oriundos da contravenção penal de jogos de azar, com uso de “laranjas”, empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

