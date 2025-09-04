WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Folha Popular
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Império
Seco
Tarzan
Unimed
APPATA
Ipiranga
Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Política

Motta afirma que não há definição sobre projeto da anistia

Presidente da Câmara reforçou que o assunto ainda está em discussão

04/09/2025 20h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que ainda não há definição sobre a inclusão, na pauta do Plenário, do projeto que concede anistia aos acusados de golpe de Estado .

“Estamos muito tranquilos em relação a essa pauta. Estamos sempre ouvindo os líderes que têm interesse e os que são contrários”, disse Motta.

Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta semana ser contrário a uma anistia ampla e geral, como defende o PL, partido do ex-presidente. Ele informou que deve apresentar um texto alternativo sobre o tema.

O projeto de lei da anistia defendido pela oposição, liderada pelo Partido Liberal (PL), perdoa os condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo os financiadores, incentivadores e organizadores.

A anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes voltou ao centro das discussões no Congresso com o início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF) , do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Se aprovada, a lei pode beneficiar o ex-presidente.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o ex-presidente de liderar uma tentativa de golpe com previsão de planos de assassinatos do candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Outros sete aliados do político também estão sendo julgados, entre eles, o ex-ministro da Defesa Paulo Nogueira Batista; o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno; e o vice na chapa perdedora da eleição de 2022, o general Walter Braga Netto.

Os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito , golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A única exceção diz respeito ao ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes.

Todos os réus negam as acusações .

Na avaliação de especialistas e juristas ouvidos pela Agência Brasil, anistiar crimes contra o Estado Democrático de Direito pode ser considerado inconstitucional .

*Com informações da Agência Câmara

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcos Oliveira/Agência Senado Senado oficializa afastamento de Marcos do Val por 115 dias
© Marcello Casal JrAgência Brasil Tarifa social de energia elétrica é aprovada em comissão do Congresso
© Marcello Casal JrAgência Brasil Deputado Mendonça Filho será relator da PEC da Segurança Pública
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
15°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
15°

Sensação

3.03 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Seco
Império
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sala
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Fitness
Municípios
Derrubadas - RS
Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Barra do Guarita - RS
Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Últimas notícias
Há 5 segundos Fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional
Há 7 segundos Motta afirma que não há definição sobre projeto da anistia
Há 8 minutos Entre o Golpe e a Esperança
Há 12 minutos Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Há 14 minutos Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Império
APPATA
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 23 horas Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados