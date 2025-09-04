Em Barra Velha, Governo de SC entrega licença ambiental prévia para construção e ampliação do molhe de pedras na Foz do Rio Itajuba

Foto: Richard Casas/GVG

O Governo de Santa Catarina entregou a Licença Ambiental Prévia para a ampliação do molhe Norte e a construção do molhe Sul na Foz do Rio Itajuba, em Barra Velha. O documento foi assinado pela vice-governadora Marilisa Boehm e pelo prefeito Daniel Pontes na noite desta quinta-feira, 4, durante a abertura da 26ª Festa Nacional do Pirão, tradicional evento do município do Litoral Norte do estado.

“Essa festa é maravilhosa e está na 26ª edição. E hoje eu trago uma novidade muito grande para Barra Velha. Vim entregar a licença ambiental para a construção do molhe de pedras que vai ajudar muito não só os pescadores, mas a costa das praias”, destacou Marilisa.

A vice-governadora citou ainda que a obra vai dar ainda mais movimentação turística para Barra Velha. “O governador Jorginho Mello, que é um homem visionário, sabe muito bem e esse molhe vai ser um ponto fundamental, porque vai ajudar o turismo, os pescadores e vai embelezar as nossas praias e trazer mais segurança”, comentou.

O prefeito Daniel Cunha comemorou o ato. Segundo ele, é uma das obras mais importantes e mais esperadas pela população de Barra Velha. Ele explicou que o molhe de fixação vai trazer mais condições para os pescadores. “Barra Velha agradece ao governo estadual em nome do governador Jorginho Mello e da nossa vice-governadora Marilisa por todo o empenho e dedicação e por esse olhar carinhoso que tiveram pelo nosso município”, assegurou.

Garantir segurança

A emissão da Licença Ambiental Prévia para o projeto de fixação da barra do Rio Itajuba, com prolongamento do molhe Norte e implantação do molhe Sul, representa um importante passo para garantir a segurança da navegação, a proteção da orla e o desenvolvimento sustentável da região.

A obra prevê a implantação de 480 metros de estruturas costeiras, sendo o prolongamento do molhe Norte com extensão de 165 metros; e implantação do molhe Sul com extensão total de 315 metros. A previsão de conclusão é de 18 meses após o início dos trabalhos.

Para a vice-governadora, outro fator que faz a obra ser fundamental para Barra Velha é servir como uma ferramenta para resolver o assoreamento acentuado, que tem prejudicado as atividades de pesca e navegação local. “Para manter o canal navegável nessa embocadura do rio e a proteção das praias, é imprescindível um sistema com estruturas costeiras que garantam a manutenção do escoamento nas embocaduras do rio. Isso evitará o acúmulo de sedimentos e permitirá a saída das embarcações mesmo em marés baixas”, comentou Marilisa.

Além de reduzir o assoreamento na foz do rio, os molhes vão minimizar processos erosivos nas praias do Grant e das Pedras Brancas e Negras e garantir o escoamento adequado das águas em períodos de cheias. Além de beneficiar pescadores e navegadores locais, o projeto melhora a segurança de embarcações, reduzindo riscos de acidentes e custos com dragagem de manutenção. A implantação de estruturas de proteção costeira visa diminuir a energia de ondas de tempestade na faixa de areia e promover o acúmulo de sedimentos naquela área, podendo subsidiar futuros projetos de alimentação/engorda de praia.

Para garantir que a intervenção seja sustentável, o projeto prevê 11 programas ambientais. Estão inclusos na iniciativa o monitoramento da biota aquática e da morfologia das praias, gestão de resíduos da obra, monitoramento de ruídos terrestres e subaquáticos, plano de comunicação social para informar a população, comunicação social e educação ambiental, capacitação de trabalhadores e estímulo à economia local.

