Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto

Essa área abrange partes do Distrito Federal e de Goiás

05/09/2025 12h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Meio Ambiente

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (9), audiência pública sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelo Aterro Sanitário Ouro Verde, instalado na área de proteção ambiental (APA) da bacia do rio Descoberto.

Essa APA abrange áreas do Distrito Federal e de Goiás.

O debate foi solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.

A audiência será interativa. Confira a lista de convidados e mande suas perguntas .

Danos
Segundo Erika Kokay, o aterro está funcionando de forma irregular e isso tem causado danos à bacia do rio do Sal, ao lençol freático, à qualidade de vida da população local e à saúde pública. Também prejudica atividades econômicas como agricultura, pecuária, turismo e agroindústria.

A deputada acrescenta ainda que há denúncias de soterramento do rio Santa Bárbara, contaminação do solo e das águas subterrâneas, liberação de gases tóxicos e proliferação de vetores de doenças – como moscas e mosquitos.

