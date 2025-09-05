Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo

A Administração Municipal de Derrubadas anunciou o cancelamento do Desfile e Ato Cívico que estavam programados para este sábado, 6 de setembro. A decisão foi tomada em razão das condições climáticas desfavoráveis previstas para o período, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e do público.

Tradicionalmente, o evento marca as comemorações da Semana da Pátria no município, reunindo estudantes, entidades e a comunidade em geral. No entanto, diante da instabilidade do tempo, a organização optou por suspender as atividades.

A Prefeitura de Derrubadas reforça que a medida foi necessária e agradece a compreensão de todos.