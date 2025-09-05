Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira

Os alunos dos 9º anos A e B da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Salto Grande desenvolvem um trabalho prático que resgata a história da extração de madeira realizada por Pedro Garcia e o processo de colonização de Derrubadas.

Orientada pelas professoras Adriane Nessler, Lucileia Fuhr, Clebia Dallabrida e Sueli Martens, a atividade tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma compreensão mais aprofundada sobre a história da região e a importância da preservação do patrimônio cultural.

O trabalho integra o currículo escolar e busca estimular habilidades como pesquisa, criatividade e trabalho em equipe. Além disso, promove a conscientização sobre a valorização da cultura e da memória local.

Para contar a história de forma atrativa e interativa, os estudantes estão utilizando diferentes recursos e materiais, recriando aspectos da colonização e da extração de madeira.

Reconhecida pela dedicação ao ensino de qualidade, a EMEF Salto Grande tem investido em atividades que incentivam a criatividade e a participação dos alunos. O projeto reforça o compromisso da escola em oferecer experiências educacionais significativas e enriquecedoras.