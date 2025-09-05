WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Raffaelli
Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Folha Popular
Seco
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Agricultura

Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste

Empreendedores rurais, agentes de turismo, agricultores familiares, extensionistas e representantes de instituições públicas e privadas formaram a ...

05/09/2025 16h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Empreendedores rurais, agentes de turismo, agricultores familiares, extensionistas e representantes de instituições públicas e privadas formaram a plateia (Fotos: Karin Helena Antunes de Moraes / Epagri)

As Gerências Regionais da Epagri em Palmitos e São Miguel do Oeste realizaram no dia 28 de agosto o 1º seminário de turismo rural do Extremo Oeste. O evento reuniu mais de 150 pessoas, incluindo empreendedores rurais, agentes de turismo, agricultores familiares, extensionistas, além de representantes de prefeituras e de instituições públicas e privadas, interessadas em discutir e impulsionar o turismo regional. 

O extensionista Douglas Gato, coordenador do seminário, afirma que a região é conhecida pelo forte potencial produtivo, mas que nos últimos anos o turismo rural tem se fortalecido em áreas como gastronomia, aventura, experiência e ecoturismo. Douglas vê neste movimento, um passo importante para que mais pessoas conheçam as riquezas do Extremo Oeste catarinense. Segundo ele, o objetivo do encontro “é discutir o turismo rural e desenvolver outras formas de renda nas propriedades, seja conciliando com outras atividades, seja focando exclusivamente no turismo rural”, diz.  

O encontro apresentou palestras dos presidentes das instâncias de governança regional (IGR), das regiões de Joinville e do Extremo Oeste, Luiza Silva e Ricardo Scalco, da coordenadora do colegiado de turismo da Associação de Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC), Fernanda Cristina Stahl, e da extensionista social da Epagri, no município de Mafra e coordenadora do Programa Gestão e Mercados, Telma Tatiana Köene. Telma, que apresentou temas relacionados ao processo de legalização das atividades e tributações para os proprietários rurais, destaca que “o empreendedor do turismo rural precisa estar sempre estudando, por isso, nesse evento trouxemos algumas questões que os ajudem a legalizar as atividades desenvolvidas em suas propriedades”. 

Casos de sucesso emocionaram plateia

Além disso, foram apresentados casos de sucesso de agricultores familiares que apostaram no turismo rural. Os empreendedores Gelson Bulegon, de Anchieta, Ellen Parise, de Pinhalzinho, Carine Babick, de Itapiranga, e o casal Norma e Moacir Bariviera, do município de Guaraciaba, compartilharam suas experiências com o público.

Eles relataram o processo de transformação das propriedades e a adaptação às novas atividades e emocionaram o público relatando momentos de dificuldades e superação, como o descrito por Gelson Buligon, que utilizou as economias para reformar o porão da propriedade para abrir um café colonial. Meses depois ele viu o sonho ser abruptamente interrompido com a chegada da pandemia. Hoje, o sítio Vale Vêneto é bastante procurado, não apenas pela gastronomia, mas também como opção de hospedagem e espaço para eventos, tendo inclusive servido de cenário para o filme Barão Hirsch: O Judeu de Quatro Irmãos, do cineasta Osnei de Lima.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O presidente da IGR Caminhos da Fronteira, Ricardo Scalco destacou o potencial turístico dos municípios, que têm atraído cada vez mais visitantes que buscam novas experiências e paisagens. Ricardo citou alguns dos atrativos que os turistas podem encontrar na região, como o Museu Histórico Professor Edvino Carlos Hölscher, em Guaraciaba, maior museu em zona rural da América Latina, as belas cachoeiras de Anchieta e a igreja matriz de São João do Oeste, construída inteiramente em madeira, considerada uma das maiores do continente. 

Douglas reforça o papel da Epagri como articuladora entre os municípios e outros agentes, como as instâncias de governança regionais, associações municipais  e o governo federal. Ele salienta ainda o papel dos extensionistas “que constroem fortes vínculos com os produtores e empreendedores do turismo, através das visitas e acompanhamentos. Por isso, eles conseguem discutir melhorias, alternativas e ações que se adequem às necessidades de cada propriedade”. 

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação| Valmir Biesdorf Com investimento de R$ 12 milhões, Cooperativa A1 amplia estrutura de grãos em Vista Gaúcha
Foto: Divulgação Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Foto: Reprodução/Secom SC Centro de Referência Tecnológica para produção de leite da Epagri recebe certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

3.14 km/h

Vento

87%

Umidade

Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Império
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Sala
Sicoob
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Estudantes da EMEF Salto Grande resgatam memória da extração de madeira
Derrubadas - RS
Desfile e Ato Cívico de Derrubadas são cancelados devido ao mau tempo
APPATA
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 15 minutos Epagri reúne mais de 150 pessoas no 1º seminário de turismo rural em São Miguel do Oeste
Há 15 minutos Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios
Há 15 minutos CAE vota incentivo a municípios para elaboração ou atualização do plano diretor
Há 15 minutos CRA vota maior proteção para produtores contra perdas por seca ou chuva
Há 15 minutos Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Sala
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Sala
Seco
Ipiranga
Império
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Império
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados