WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Folha Popular
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Niederle
Fitness
Seu Manoel
Sala
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Império
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Meio Ambiente

Mais de 500 pessoas participam de capacitação do programa Penso, Logo Destino em Ituporanga

Fotos: Divulgação / IMAO programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), em parceria com a Secretaria de...

05/09/2025 17h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação / IMA

O programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SAS), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), realizou na última quinta-feira, 4 de setembro, o 48º encontro de capacitação em Resíduos Sólidos e Saúde Pública. A atividade, realizada no Parque Nacional da Cebola, em Ituporanga, reuniu agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, além de servidores vinculados a secretarias municipais de Meio Ambiente e coordenadores regionais do PLD da região do Alto Vale do Itajaí. Mais de 500 pessoas, de 30 municípios, estiveram presentes.

A capacitação visa munir os profissionais, que tem contato direto com as comunidades locais, com informações sobre o funcionamento do PLD e a importância da destinação correta dos resíduos sólidos para a saúde pública. Conforme o coordenador estadual do programa e servidor do IMA, Cícero Brasil, com isso se espera fortalecer a rede de multiplicadores de informações sobre, especialmente, a logística reversa e, com isso, ampliar a mobilização nas campanhas de recolhimento dos resíduos desenvolvidas ao longo do ano. “Nossa meta é atingir, no período de 12 meses, entre 8 mil e 8,5 mil pessoas que capilarizam as ações de levar à população o conhecimento sobre a destinação correta dos resíduos sólidos”, destaca Cícero Brasil.

Conforme o coordenador regional do Meio Ambiente, Francisco Goetten de Lima, a dedicação dos servidores da Coordenadoria Regional (Codam) de Rio do Sul, braço regional do IMA, e das diversas entidades regionais que participaram da articulação da capacitação garantiu o sucesso do evento. Entre as organizações que apoiaram a atividade estão a prefeitura de Ituporanga, o Ministério Público da Comarca de Rio do Sul, a Gerência Regional de Saúde, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi) e o Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (Cisamavi).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Cronograma

As próximas capacitações em Resíduos Sólidos e Saúde Pública ocorrerão em Biguaçu e Criciúma, no dia 10 de setembro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Em Barra Velha, Governo de SC entrega licença ambiental prévia para construção e ampliação do molhe de pedras na Foz do Rio Itajuba
Foto: Reprodução/Secom SC Semae marca presença no Comac-SC, o maior evento municipalista do Estado
Recursos ampliam investimentos em redes de distribuição e inclui projetos de subestações -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema Governo irá repassar R$ 71,3 milhões para Programa Energia Forte no Campo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.17 km/h

Vento

82%

Umidade

Império
Raffaelli
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Império
Sicredi
Últimas notícias
Há 23 minutos Comissão aprova utilidade pública de barragens para irrigação
Há 23 minutos Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Há 23 minutos Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Há 56 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de veículo com tração animal
Há 56 minutos Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 1 dia Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Sala
Império
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados