Mais de 500 pessoas participam de capacitação do programa Penso, Logo Destino em Ituporanga

O programa Penso, Logo Destino (PLD), do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SAS), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), realizou na última quinta-feira, 4 de setembro, o 48º encontro de capacitação em Resíduos Sólidos e Saúde Pública. A atividade, realizada no Parque Nacional da Cebola, em Ituporanga, reuniu agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, além de servidores vinculados a secretarias municipais de Meio Ambiente e coordenadores regionais do PLD da região do Alto Vale do Itajaí. Mais de 500 pessoas, de 30 municípios, estiveram presentes.

A capacitação visa munir os profissionais, que tem contato direto com as comunidades locais, com informações sobre o funcionamento do PLD e a importância da destinação correta dos resíduos sólidos para a saúde pública. Conforme o coordenador estadual do programa e servidor do IMA, Cícero Brasil, com isso se espera fortalecer a rede de multiplicadores de informações sobre, especialmente, a logística reversa e, com isso, ampliar a mobilização nas campanhas de recolhimento dos resíduos desenvolvidas ao longo do ano. “Nossa meta é atingir, no período de 12 meses, entre 8 mil e 8,5 mil pessoas que capilarizam as ações de levar à população o conhecimento sobre a destinação correta dos resíduos sólidos”, destaca Cícero Brasil.

Conforme o coordenador regional do Meio Ambiente, Francisco Goetten de Lima, a dedicação dos servidores da Coordenadoria Regional (Codam) de Rio do Sul, braço regional do IMA, e das diversas entidades regionais que participaram da articulação da capacitação garantiu o sucesso do evento. Entre as organizações que apoiaram a atividade estão a prefeitura de Ituporanga, o Ministério Público da Comarca de Rio do Sul, a Gerência Regional de Saúde, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi) e o Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (Cisamavi).

Cronograma

As próximas capacitações em Resíduos Sólidos e Saúde Pública ocorrerão em Biguaçu e Criciúma, no dia 10 de setembro.