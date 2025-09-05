WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Folha Popular
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Império
Sala
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Niederle
Justiça

Moraes abre prazo para alegações do Núcleo 2 dos atos golpistas

Procuradoria-Geral da República e defesa dos réus têm 15 dias

05/09/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joedson Alves/Agencia Brasil
© Joedson Alves/Agencia Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta sexta-feira (5) prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e as defesas dos réus do Núcleo 2 da trama golpista apresentarem suas alegações finais.

O grupo é acusado pela PGR de organizar ações para sustentar a tentativa de permanência ilegítima do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, em 2022.

Pela decisão, a procuradoria será a primeira a entregar as alegações. Em seguida, o mesmo prazo deverá ser cumprido pelos advogados dos réus.

São réus do núcleo 2:

  • Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro);
  • Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Mário Fernandes (general do Exército);
  • Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal);
  • Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal).

As alegações fazem parte da última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ocorrer ainda neste ano na Primeira Turma da Corte.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

3.17 km/h

Vento

82%

Umidade

Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Império
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Sala
Fitness
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova utilidade pública de barragens para irrigação
Há 21 minutos Perdão de dívidas de produtores de cacau está na pauta da CDR
Há 21 minutos Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Há 54 minutos Comissão aprova projeto que criminaliza uso de veículo com tração animal
Há 54 minutos Sessão especial celebra o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Meganet
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 7 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 1 dia Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
5
Há 5 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados