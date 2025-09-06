WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Niederle
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Folha Popular
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Política

"Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo

Vice foi questionado sobre anistia aos envolvidos na trama golpista

06/09/2025 00h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© VALDENIO VIEIRA/SEAUD-PR
© VALDENIO VIEIRA/SEAUD-PR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, criticou na noite desta sexta-feira (5), em São Paulo, a proposta que visa anistiar condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro.

“Indulto é golpismo de marcha ré”, declarou o vice-presidente, após o leilão do túnel Santos-Guarujá.

Alckmin destacou ainda que o país preza pela liberdade e democracia e citou a participação de brasileiros contra o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. "Está na índole do povo brasileiro a democracia. É a democracia que promove inclusão”, ressaltou, sem citar o .

Mais cedo, ao bater o martelo durante o leilão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a polarização faz parte do processo político e democrático, desde que não seja calcada no autoritarismo.

"Quando a polarização é de tipo autoritário, em que se pensa em eliminar o adversário, essa é a polarização que ninguém quer”, afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também se posicionou contrário a qualquer possibilidade de votação pelo Congresso de um projeto de anistia, e defendeu que as pautas do Legislativo devem ser focadas no imposto de renda e na reforma administrativa.

Diferentemente das autoridades do governo federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se recusou a responder as perguntas sobre anistia ou o fato de ter ido a Brasília durante esta semana para negociar a proposta. Freitas já disse em entrevistas que concederia indulto a Jair Bolsonaro se fosse eleito presidente da República.

Questionado sobre a declaração do vice-presidente a respeito do indulto, o governador disse que “só falaria sobre o túnel nesta sexta-feira”. Alckmin não citou o governador em sua fala.

Parceria

O leilão do túnel Santos-Guarujá foi vencido pelo grupo português Mota-Engil . Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o projeto terá aporte público de até R$ 5,14 bilhões, dividido igualmente entre o governo de São Paulo e o governo federal. O restante será coberto pela iniciativa privada.

O ministro Haddad destacou a parceria entre União e o estado paulista apesar das divergências políticas." Os dois governos deram-se as mãos para chegar no dia de hoje e celebrar essa grande contratação. Daqui a alguns anos nós vamos celebrar a inauguração dessa obra. E tanta gente vai ser beneficiada e nós vamos nos lembrar do dia de hoje, que é assim que se faz política, é assim que se constrói a democracia”.

Silvio Costa Filho também destacou que o leilão é o tipo de ação "que, de fato, ao final, quem ganha é a população brasileira". "Essa convergência do governo do Estado de São Paulo com o governo federal, ela é muito benéfica para o país”.

Em discurso durante a cerimônia do leilão, Tarcísio de Freitas ressaltou a atuação de vários órgãos para a concretização do projeto do túnel, que vai ligar as cidades litorâneas de Santos e Guarujá. "Parabéns a quem modelou, parabéns a quem buscou tecnologia, parabéns para quem fez a diferença. Parabéns para o governo do estado de São Paulo e parabéns para o governo federal", disse o governador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo Lula autoriza uso de R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais
© Lula Marques/Agência Brasil Motta afirma que não há definição sobre projeto da anistia
© Marcos Oliveira/Agência Senado Senado oficializa afastamento de Marcos do Val por 115 dias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
Parcialmente nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

1.81 km/h

Vento

91%

Umidade

Mercado do povo
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Império
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Seco
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Últimas notícias
Há 26 minutos "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 26 minutos Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 3 horas Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
Há 3 horas Governo apresenta ações do Programa Alfabetiza Tchê para o segundo semestre
Há 4 horas Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Império
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 2 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
3
Há 2 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 6 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
5
Há 4 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Império
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados