WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Sicoob
Folha Popular
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Niederle
F&J Santos
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Saúde

Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado

Expectativa é receber 600 doadores por mês

06/09/2025 11h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo do estado inaugurou nesta sexta-feira (5), o Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, o primeiro da rede pública na região. O hemocentro de Santo Antônio de Pádua é mais um passo na política estadual de descentralização dos serviços de saúde, e será administrado pelo Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio. A expectativa é receber 600 doadores por mês, atendendo a 13 municípios a partir da próxima segunda-feira (11).

Além de Santo Antônio de Pádua, a nova unidade atenderá aos municípios de Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, São José do Ubá e Varre-Sai. Anteriormente, a região não tinha ponto de coleta.

“Estamos cumprindo o objetivo de aproximar os serviços de saúde das pessoas, ampliando e acelerando os atendimentos. O novo hemocentro vai salvar vidas, permitindo que o sangue seja coletado, processado e distribuído de forma regional, sem a necessidade de deslocamentos à capital”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Para o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, o novo polo é um passo estratégico no fortalecimento da rede de hemoterapia do estado.

“Esse novo ponto de coleta tem um papel essencial na ampliação do acesso à doação e a distribuição dos hemocomponentes em toda a região. Quanto mais descentralizada for a nossa rede, maior será a nossa capacidade de atender rapidamente os pacientes que precisam. Cada doação pode salvar até quatro vidas, e é um processo completamente seguro e simples”, destacou Amorim.

As equipes do Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua passaram por um programa de qualificação técnica no Hemorio Centro durante três semanas. A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, de 7 às 14h, e está localizado na Avenida João Jasbick, s/n, bairro Aeroporto, próximo ao Hospital Hélio Montezano.

Doação

Quem deseja doar precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal e portar autorização disponível no site hemorio.rj.gov.br.

Não é necessário jejum, apenas evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da coleta e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Gestantes, lactantes e usuários de drogas não estão aptos à doação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Tendência de aumento de casos de covid-19 acende alerta para reforço nas medidas de prevenção
Iniciativa busca identificar fatores de risco e reduzir acidentes nas rodovias do Estado -Foto: Divulgação PRF Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais
Imagem: Divulgação Derrubadas promove “Caminhada pela Vida” no Setembro Amarelo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
10°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima:

Sensação

3.58 km/h

Vento

62%

Umidade

Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Império
Sicoob
Tarzan
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela celebra o 7 de Setembro com Desfile Cívico
Tenente Portela - RS
Comunidade se prepara para a 4ª edição da Negócios Daqui em Tenente Portela
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Império
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 15 minutos Rio inaugura hemocentro para atender população do interior do estado
Há 50 minutos Jamil Chade relata desumanização de imigrantes sob Trump em ‘distopia’
Há 11 horas "Indulto é golpismo de marcha ré", diz Alckmin em São Paulo
Há 11 horas Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, diz ministro
Há 14 horas Polícia Militar antecipa início da Operação Verão no Rio
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes Julgamento do núcleo 1 da trama golpista começou nesta terça-feira
2
Há 2 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos
3
Há 3 dias Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
4
Há 6 dias Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões
5
Há 5 dias Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Seco
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados