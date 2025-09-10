Com investimento de R$ 151 milhões, Avançar Mais na Saúde reforça estrutura hospitalar no Norte do Rio Grande do Sul

55 996446296
Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 151,7 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Norte do Estado que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.
Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021 e, até o momento, já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no início de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase de investimentos. A região Norte foi contemplada com mais R$ 31 milhões.
Do total de investimentos, já foram pagos à região R$ 137 milhões por obras (finalizadas ou em andamento) e equipamentos (comprados ou em processo de aquisição), que estão qualificando a rede hospitalar no norte do RS. Outros R$ 14,7 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.
Investimentos do Plano Rio Grande
Os investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde são ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.
Passo Fundo tem maior investimento
Com R$ 47,5 milhões, Passo Fundo, na região Norte, é o municípioque recebeu o maior volume de recursos do Avançar Mais na Saúde em todo o Estado.
O Hospital São Vicente de Paulo recebeu R$ 18,9 milhões para obras, como a reforma do setor de oncologia pediátrica, e para a aquisição de equipamentos. Com investimento estadual, a unidade também renovou seu parque tecnológico com a compra de um aparelho de ressonância magnética, computadores e monitores.
No Hospital de Clínicas, o Estado investiu outros R$ 17,8 milhões, que financiaram a reforma do serviço de oncologia, a conclusão das obras de ampliação para receber a maternidade e os setores de diálise e de pediatria, entre outros, além da aquisição de equipamentos.
O Estado também fez investimentos em obras e equipamentos que qualificaram os serviços do Hospital de Olhos Lions (R$ 1,75 milhão) e do Hospital Beneficente Doutor César Santos (R$ 9,1 milhões).
Financiamento de obras e equipamentos para Palmeira das Missões
O município de Palmeira das Missões recebeu o segundo maior volume de recursos na região Norte: R$ 11,2 milhões. Foram repassados R$ 5,2 milhões ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões para a ampliação e reforma da unidade de atendimento imediato, que recebe casos de urgência e emergência, e para obras no abrigo de resíduos dos serviços de saúde.
Outro investimento do programa na unidade, de R$ 5,5 milhões, foi na compra de equipamentos para diversos setores, qualificando o atendimento à população. O hospital também recebeu R$ 450 mil para a aquisição de um gerador e de um motor de vácuo, além de uma central de ar comprimido.
Erechim amplia unidades de tratamento intensivo
Outro importante investimento do programa, de R$ 10,9 milhões, possibilitou que o Hospital Santa Terezinha, de Erechim, concluísse a ampliação das unidades de tratamento intensivo (UTI) pediátrica e neonatal, além da reforma do centro de parto normal. Também foram reformadas a unidade de patologia clínica e ampliado o espaço do serviço de nutrição e dietética.
Com recursos do programa, o hospital ainda modernizou seu parque tecnológico, adquirindo um tomógrafo de 64 canais, uma torre de vídeo e máquinas de hemodiálise, entre outros equipamentos. Foi feita ainda a troca de telhado e a pintura da fachada do prédio.
Tenente Portela qualifica estrutura e atendimentos
Em Tenente Portela, investimentos de R$ 10,6 milhões do Avançar Mais na Saúde permitiram qualificar a estrutura do Hospital Santo Antônio, com a conclusão das obras de reforma da unidade de diagnóstico por imagens e dos serviços de nutrição e dietética, bem como da área de processamento de roupas. A unidade de internação pediátrica também foi reformada.
Além disso, foram adquiridos equipamentos hospitalares para o centro cirúrgico, o centro oftalmológico, a maternidade, a pediatria, o centro de diagnóstico por imagens, o setor de emergência e a unidade de tratamento intensivo (UTI).
Carazinho adquire ressonância magnética
Em Carazinho, o investimento do Estado se aproxima de R$ 10,5 milhões. Os recursos permitiram a aquisição de equipamentos, como uma ressonância magnética pelo Hospital de Clínicas do município. Com alta qualidade de imagem, o aparelho permite diagnósticos mais rápidos e com mais detalhes anatômicos.
Mais investimentos do Avançar na região Norte
