Com investimento de R$ 151 milhões, Avançar Mais na Saúde reforça estrutura hospitalar no Norte do Rio Grande do Sul

Desde a primeira fase, o Programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 151,7 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da região Norte do Estado que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021 e, até o momento, já destinou R$ 1,16 bilhão para a Saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no início de agosto pelo governador Eduardo Leite para a nova fase de investimentos. A região Norte foi contemplada com mais R$ 31 milhões.

Do total de investimentos, já foram pagos à região R$ 137 milhões por obras (finalizadas ou em andamento) e equipamentos (comprados ou em processo de aquisição), que estão qualificando a rede hospitalar no norte do RS. Outros R$ 14,7 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Investimentos do Plano Rio Grande

Os investimentos do Programa Avançar Mais na Saúde são ações do Plano Rio Grande . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.



Passo Fundo tem maior investimento

Com R$ 47,5 milhões, Passo Fundo, na região Norte, é o municípioque recebeu o maior volume de recursos do Avançar Mais na Saúde em todo o Estado.

O Hospital São Vicente de Paulo recebeu R$ 18,9 milhões para obras, como a reforma do setor de oncologia pediátrica, e para a aquisição de equipamentos. Com investimento estadual, a unidade também renovou seu parque tecnológico com a compra de um aparelho de ressonância magnética, computadores e monitores.

No Hospital de Clínicas, o Estado investiu outros R$ 17,8 milhões, que financiaram a reforma do serviço de oncologia, a conclusão das obras de ampliação para receber a maternidade e os setores de diálise e de pediatria, entre outros, além da aquisição de equipamentos.



O Estado também fez investimentos em obras e equipamentos que qualificaram os serviços do Hospital de Olhos Lions (R$ 1,75 milhão) e do Hospital Beneficente Doutor César Santos (R$ 9,1 milhões).

Passo Fundo é o município que recebeu o maior volume de recursos do Avançar Mais na Saúde em todo o Estado -Foto: Divulgação Hospital São Vicente de Paulo



Financiamento de obras e equipamentos para Palmeira das Missões

O município de Palmeira das Missões recebeu o segundo maior volume de recursos na região Norte: R$ 11,2 milhões. Foram repassados R$ 5,2 milhões ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões para a ampliação e reforma da unidade de atendimento imediato, que recebe casos de urgência e emergência, e para obras no abrigo de resíduos dos serviços de saúde.

Outro investimento do programa na unidade, de R$ 5,5 milhões, foi na compra de equipamentos para diversos setores, qualificando o atendimento à população. O hospital também recebeu R$ 450 mil para a aquisição de um gerador e de um motor de vácuo, além de uma central de ar comprimido.



Erechim amplia unidades de tratamento intensivo

Outro importante investimento do programa, de R$ 10,9 milhões, possibilitou que o Hospital Santa Terezinha, de Erechim, concluísse a ampliação das unidades de tratamento intensivo (UTI) pediátrica e neonatal, além da reforma do centro de parto normal. Também foram reformadas a unidade de patologia clínica e ampliado o espaço do serviço de nutrição e dietética.

Com recursos do programa, o hospital ainda modernizou seu parque tecnológico, adquirindo um tomógrafo de 64 canais, uma torre de vídeo e máquinas de hemodiálise, entre outros equipamentos. Foi feita ainda a troca de telhado e a pintura da fachada do prédio.



Tenente Portela qualifica estrutura e atendimentos

Em Tenente Portela, investimentos de R$ 10,6 milhões do Avançar Mais na Saúde permitiram qualificar a estrutura do Hospital Santo Antônio, com a conclusão das obras de reforma da unidade de diagnóstico por imagens e dos serviços de nutrição e dietética, bem como da área de processamento de roupas. A unidade de internação pediátrica também foi reformada.

Além disso, foram adquiridos equipamentos hospitalares para o centro cirúrgico, o centro oftalmológico, a maternidade, a pediatria, o centro de diagnóstico por imagens, o setor de emergência e a unidade de tratamento intensivo (UTI).

Carazinho adquire ressonância magnética

Em Carazinho, o investimento do Estado se aproxima de R$ 10,5 milhões. Os recursos permitiram a aquisição de equipamentos, como uma ressonância magnética pelo Hospital de Clínicas do município. Com alta qualidade de imagem, o aparelho permite diagnósticos mais rápidos e com mais detalhes anatômicos.

Em Tenente Portela, Avançar Mais na Saúde permitiu qualificar a estrutura do Hospital Santo Antônio -Foto: Divulgação Hospital Santo Antônio



Mais investimentos do Avançar na região Norte

Três Passos (R$ 6,5 milhões)

Soledade (R$ 5,1 milhões)

Nonoai (R$ 4 milhões)

Frederico Westphalen (R$ 3,6 milhões)

Sananduva (R$ 3,4 milhões)

Sarandi (R$ 3 milhões)

Seberi (R$ 3 milhões)

Ronda Alta (R$ 2,9 milhões)

Ametista do Sul (R$ 2,7 milhões)

Redentora (R$ 2,4 milhões)

Lagoa Vermelha (R$ 1,8 milhão)

Não Me Toque (R$ 1,7 milhão)

Espumoso (R$ 1,6 milhão)

Palmitinho (R$ 1,2 milhão)

Campinas do Sul (R$ 900 mil)

Fontoura Xavier (R$ 750 mil)

Itatiba do Sul (R$ 750 mil)

Mariano Moro (R$ 750 mil)

Sertão (R$ 750 mil)

Vista Gaúcha (R$ 750 mil)

Estação (R$ 748 mil)

Três Arroios (R$ 745 mil)

Getúlio Vargas (R$ 734 mil)

Erval Grande (R$ 732 mil)

Jacutinga (R$ 724 mil)

Rondinha (R$ 707 mil)

Constantina (R$ 692 mil)

Tapera (R$ 688 mil)

São José do Ouro (R$ 634 mil)

Alpestre (R$ 624 mil)

Rodeio Bonito (R$ 598 mil)

Trindade do Sul (R$ 544 mil)

Liberato Salzano (R$ 539 mil)

David Canabarro (R$ 521 mil)

Serafina Corrêa (R$ 500 mil)

Casca (R$ 477 mil)

Gaurama (R$ 461 mil)

Ibiraiaras (R$ 453 mil)

Aurea (R$ 435 mil)

Marcelino Ramos (R$ 404 mil)

Machadinho (R$ 323 mil)

Aratiba (R$ 307 mil)

Jaboticaba (R$ 237 mil)

Nova Alvorada (R$ 53 mil)