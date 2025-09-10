WhatsApp

Saúde

Estado promove ciclo de oficinas sobre saúde da população negra

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz promove, entre os dias 11 de ...

10/09/2025 11h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz promove, entre os dias 11 de setembro e 2 de outubro, um ciclo de oficinas de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra. Os encontros serão realizados nas sete macrorregiões de saúde e o primeiro deles ocorre na macrorregião Metropolitana, na quinta-feira (11/9), em Porto Alegre.

A primeira oficina do ciclo será no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e reunirá gestores, profissionais da atenção primária, integrantes da rede de saúde e lideranças sociais, além de representantes de conselhos municipais de saúde, do movimento negro e de comunidades quilombolas.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a implementação no Estado da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no RS, por meio da apresentação de indicadores regionais e da troca de experiências. As oficinas serão espaços de escuta qualificada e de construção coletiva de propostas para o enfrentamento ao racismo institucional e para a promoção da equidade em saúde.

Saúde da população negra no RS

O ciclo de oficinas conta com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra e de instituições de ensino superior. Estima-se a presença de 150 a 200 participantes em cada uma das oficinas, com participação de pelo menos um representante dos usuários ou de movimentos sociais por município, além de gestores e técnicos.

Segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul possui mais de 2,3 milhões de pessoas negras (pretas e pardas), o que representa 21,2% da população. Apesar da relevância demográfica e cultural, expressa nessa forte presença, que inclui tradições, quilombos urbanos e comunidades quilombolas, a população negra enfrenta condições socioeconômicas e sanitárias desafiadoras no Estado.

Os dados apontam dificuldades de acesso e desigualdade na utilização dos serviços, além de taxas maiores de morbimortalidade, resultado do racismo institucional e estrutural. As oficinas respondem a esse desafio, qualificando gestores, profissionais e movimentos sociais para a construção de políticas públicas equânimes e antirracistas.

Calendário das oficinas

  • 11/9 – Macrorregião Metropolitana, em Porto Alegre
  • 26/9 – Macrorregião Vales, em Santa Cruz do Sul
  • 18/9 – Macrorregião Serra, em Canela
  • 23/9 – Macrorregião Sul, em Rio Grande
  • 25/09 – Macrorregião Centro-Oeste, em Santa Maria
  • 30/9 – Macrorregião Norte, em Passo Fundo
  • 2/10 – Macrorregião Missioneira, em Ijuí

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

