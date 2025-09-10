WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Câmara

Comissão aprova projeto que proíbe discriminação por qualquer motivo contra pessoas do espectro autista

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

10/09/2025 14h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 938/25 , que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) – por motivo da deficiência ou por qualquer outro.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Max Lemos (PDT-RJ), pela aprovação da proposta, que altera a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista .

“A medida reforça o caráter protetivo, mitiga controvérsias interpretativas e confere maior clareza ao alcance da tutela jurídica já assegurada às pessoas com transtorno do espectro autista”, disse o relator.

Atualmente, a legislação estabelece que a pessoa com TEA não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Segundo os deputados Amom Mandel (Cidadania-AM) e Duda Ramos (MDB-RR), autores da proposta aprovada, a atual exigência da comprovação de que a agressão a pessoa autista decorreu da deficiência dificulta a responsabilização.

“Muitos casos acabam sem punição dos agressores, porque não se pode provar que o ato foi motivado diretamente pela condição autista da vítima”, afirmou Amom Mandel.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que autoriza a criação da Fundação Caixa
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro da Saúde detalha aumento das despesas e pede mais recursos para a Pasta
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Império
Tarzan
Meganet
Império
Sicredi
Sicoob
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Seco
Sala
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
APPATA
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Império
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seco
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Unimed
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados