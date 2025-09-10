WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Unimed
Fitness
APPATA
Seco
Folha Popular
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Saúde

Casos de hepatite A aumentam 50% na cidade do Rio

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse nesta quarta-feira (10) que os casos de hepatite A aumentaram 50% em relaçã...

10/09/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse nesta quarta-feira (10) que os casos de hepatite A aumentaram 50% em relação ao ano anterior. São quase 500 casos da doença na cidade do Rio só neste ano . A informação foi dada pelo secretário durante o Seminário de Saúde Suplementar, promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que debate perspectivas para 2030.

“É uma doença imunoprevenível. A recomendação é que as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar, lembrando que não são todos os grupos que podem fazer a vacina da hepatite A. A gente não consegue precisar por que está aumentando. Mas é bastante preocupante, inclusive com aumento de internações” afirmou Soranz.

O secretário informou que a doença pode ser transmitida por alimentos, água contaminada ou relações sexuais. “A gente está percebendo esse aumento principalmente em pessoas jovens, com vida sexual ativa. O número de casos está aumentando numa velocidade muito grande no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente."

Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da hepatite A tem como principal forma de transmissão o contato oral-fecal . A transmissão está ligada a condições inadequadas de saneamento básico, higiene pessoal e consumo de água e alimentos contaminados. As transmissões por via percutânea (perfuração da pele de forma acidental) ou parental (por meio de transfusão ou contato com sangue) do vírus A são muito raras. Pode ocorrer por contato pessoal próximo, como entre pessoas que vivem na mesma residência, em instituições de longa permanência e crianças em creches.

“Além disso, há também relatos de casos e surtos que ocorrem em populações com práticas sexuais anal e oroanal ou outras formas de exposição a resíduos fecais que podem aumentar o risco de transmissão como, por exemplo, acessórios sexuais. Geralmente, a infecção tem curso previsível e limitado em crianças, sendo mais grave em adultos. Contudo, podem ocorrer formas fulminantes da doença, capazes de causar morte ou desencadear doença autoimune grave ”, informa o ministério.

Planos de saúde

Sobre a reclamação de usuários de planos de saúde com os reajustes altos, a diretora de Normas e Habilitação de Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Lenise Secchin, disse que o importante é promover a saúde pensando em uma coordenação do cuidado e verificar a forma como fazer uso dos procedimentos, pois isso “impacta no bolso do cidadão”.

“Se você tem uma utilização sem cuidado e descoordenada, isso aumenta custos, que no ano seguinte vão virar reajuste”, afirmou Lenise, no evento da FGV. “Redução de custos é o esforço de todo mundo. Cada incorporação de tecnologia representa um custo adicional. A saúde não tem preço, mas a medicina tem custo”.

Ela acrescentou que é positivo o aumento da expectativa vida no Brasil, mas isso traz desafios. “Em 2030, segundo o IBGE, teremos uma paridade entre pessoas idosas e pessoas jovens . Isso, no setor de saúde suplementar, quando a gente tem um mutualismo, um grupo de pessoas pagam para que outro possa fazer a utilização, tem impacto. Ou seja, você está deixando de ter um grupo que ajuda os mais idosos a terem seu plano de saúde. Nesse sentido é que estamos fazendo grupos de trabalho e discussões com a sociedade e com as operadoras para ver a forma lidar com esse desafio ,que não é só da saúde”, disse a diretora.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Unicef: obesidade infantil supera desnutrição pela 1ª vez no mundo
Foto: Divulgação Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
- Estado promove ciclo de oficinas sobre saúde da população negra
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Agro Niederle
Sicoob
Seco
Império
APPATA
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Seco
Fitness
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Seco
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Seco
APPATA
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados