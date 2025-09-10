WhatsApp

Derrubadas

Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas

Saúde

10/09/2025 16h08
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de quarta-feira, 12, Derrubadas realizou a Caminhada pela Vida, uma ação integrada ao Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. A atividade teve início na Praça Dorival Rigodanzo e seguiu até o Centro Público de Convivência, reunindo autoridades, servidores municipais, alunos e moradores da comunidade.

O evento foi organizado pela Rede de Apoio do Município, em parceria com as secretarias de Saúde e Saneamento, Habitação e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto e a Rede de Apoio Escolar (RAE). O objetivo foi reforçar a importância do cuidado com a saúde mental, da valorização da vida e da busca por ajuda em momentos de dificuldade. Durante a caminhada, os participantes realizaram exercícios físicos, cantaram e compartilharam mensagens de reflexão.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho destacou o compromisso da administração municipal em apoiar ações que promovam a saúde e o bem-estar da população. Segundo ele, a mobilização serve como lembrete de que não se deve enfrentar os desafios sozinho, e de que sempre há apoio disponível.

A programação incluiu ainda uma apresentação musical com o oficineiro do CRAS, Júnior Marques, e o jovem Lucas Mateus Corrêa da Silva, que interpretaram a canção “É Preciso Saber Viver”. Em seguida, professores da Academia Municipal conduziram atividades físicas com o público presente.

As ações do Setembro Amarelo em Derrubadas continuam na próxima sexta-feira, 14 de setembro, com uma palestra voltada a estudantes, organizada pela Rede de Apoio Escolar (RAE), que abordará a saúde mental e a prevenção do suicídio.

