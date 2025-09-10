WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Folha Popular
Niederle
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Senado Federal

Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai à promulgação

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (10) a atualização do acordo entre Brasil e Índia para eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal...

10/09/2025 17h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto recebeu relatório favorável do senador Nelsinho Trad - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O projeto recebeu relatório favorável do senador Nelsinho Trad - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (10) a atualização do acordo entre Brasil e Índia para eliminar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal de impostos sobre a renda. O projeto de decreto legislativo (PDL) 391/2024 recebeu relatório favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e agora segue para promulgação.

O acordo está vigente desde 1992 e evita que a renda de uma pessoa, física ou jurídica, seja tributada pelo mesmo imposto nos dois países. Além disso, propõe medidas para favorecer os investimentos indianos no Brasil, assim como os investimentos brasileiros na Índia.

A nova redação adota os padrões mínimos do Projeto sobre a Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (Projeto Beps), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que combate a estratégia utilizada por empresas multinacionais para reduzir o pagamento de impostos.

A atualização serve para equilibrar os interesses dos dois países, considerando o aumento das atividades comerciais e a internacionalização das empresas, além de coibir o planejamento tributário agressivo — estratégia usada por empresas ou indivíduos para reduzir o pagamento de impostos, por meio de brechas ou interpretações favoráveis da lei tributária.

O novo texto atualiza diversas partes do acordo, como estabelecer limites para a tributação na fonte sobre dividendos, juros, royalties e serviços técnicos, com o objetivo de estimular investimentos recíprocos.

Também há novas regras sobre tributação de ganhos de capital e de serviços pessoais, limitação de benefícios tributários para evitar abusos e reconhecimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) como imposto abrangido pelo acordo.

O texto seguiu para apreciação do Plenário após ter sido aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em agosto.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci critica julgamento no STF e defende CPMI do INSS
O requerimento para a homenagem foi apresentado pelo senador Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 135 anos do TCU
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Magno Malta critica ativismo judicial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
12°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 11°
11°

Sensação

1.1 km/h

Vento

84%

Umidade

Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Meganet
Tarzan
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Império
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Sala
Últimas notícias
Há 5 horas Fux absolve Bolsonaro e condena Braga Netto e Cid pela trama golpista
Há 5 horas Advogado de Bolsonaro diz que Fux acolheu tese da defesa
Há 6 horas Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas
Há 6 horas Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Há 6 horas Comissão aprova prioridade em serviços públicos para mães e cuidadores de pessoa com deficiência ou autismo
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela terá ambulatório especializado para atendimento de idosos Saúde
2
Há 4 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia
3
Há 6 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 3 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
Ipiranga
Sicredi
Sala
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Unimed
Império
Seu Manoel
Sicredi
Seco
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados