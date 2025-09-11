WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Sala
Folha Popular
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Tarzan
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Senado Federal

CAS aprova 251 novas emendas ao Orçamento, no valor de R$ 220 milhões

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quinta-feira (11) mais um conjunto de emendas do colegiado ao Orçamento de 2025. Sob a relatoria...

11/09/2025 13h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Dra. Eudócia na reunião que definiu indicações de recursos: prefeituras e fundos municipais de saúde são beneficiados - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Dra. Eudócia na reunião que definiu indicações de recursos: prefeituras e fundos municipais de saúde são beneficiados - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quinta-feira (11) mais um conjunto de emendas do colegiado ao Orçamento de 2025.

Sob a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), presidente da CAS, foram acatadas 251 emendas, que totalizam cerca de R$ 220 milhões. A reunião foi presidida pela senadora Dra. Eudócia (PL-AL), vice-presidente da comissão.

Esta foi a segunda rodada de votação de emendas pela CAS. Na primeira, em 28 de agosto, o colegiado havia aprovado 2.124 indicações.

Entre as deliberações desta quinta-feira, seis emendas aprovadas anteriormente foram canceladas a pedido dos próprios autores.

Com a nova leva de aprovações, a CAS amplia a participação no processo de definição de recursos do Orçamento e reforça a destinação de verbas para áreas sob sua responsabilidade temática, como saúde e assistência social.

A maior parte das emendas aprovadas nesta quinta destina recursos a prefeituras e fundos municipais de saúde, para custeio de ações de atenção primária em saúde e atendimento ambulatorial e hospitalar.

Transparência

As emendas parlamentares, especialmente as das comissões, passaram a ter novas regras de transparência e rastreabilidade a partir deste ano.

Os parlamentares agora devem escolher em reunião pública os municípios, pessoas e organizações que recebem os recursos. Também devem justificar as escolhas.

Para isso, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário entraram em acordo em 2024 após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o procedimento das emendas parlamentares. O resultado foi a Lei Complementar 210 , de 2024 , e regulamentações pelas normas internas do Congresso Nacional.

Cronograma

A indicação dos beneficiários das emendas já ocorria em várias rodadas ao longo do ano, à medida que o Poder Executivo organiza as liberações dos recursos.

O processo costuma se iniciar um ou dois meses após a aprovação do Orçamento — que, neste ano, ocorreu em março.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ouvido pela CPMI, Ahmed Mohamad Oliveira foi ministro da Previdência entre março de 2022 e janeiro de 2023 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Ex-ministro da Previdência, Oliveira nega envolvimento com fraudes no INSS
Supermercados poderão ter mais incentivos para doar; Senado ainda vai confirmar projeto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado deve confirmar incentivos à doação de alimentos
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou 399 requerimentos nesta quinta-feira - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CPMI quebra sigilos de lobista, ex-diretores do INSS e associações de aposentados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Sicoob
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Seco
Império
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Fitness
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Império
Lazzaretti
Sala
Seco
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados