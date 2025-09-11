Governo realiza Oficina de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Macrorregião Metropolitana

Foi realizada nesta quinta-feira (11/9), no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Oficina de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Macrorregião Metropolitana. Esse foi o primeiro de um ciclo de sete encontros que serão promovidos até 2 de outubro, em todas as macrorregiões de saúde do Estado, pelo governo, por meio de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES), o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo é fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Rio Grande do Sul.

A programação inclui apresentação de indicadores regionais. Também haverá troca de experiências entre gestores, profissionais da atenção primária, integrantes da rede de saúde e lideranças sociais, além de representantes de conselhos municipais de saúde, do movimento negro e de comunidades quilombolas.

A diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Carolina de Drügg considerou o momento como muito oportuno para que a discussão seja feita, pois a pasta está iniciando a construção do novo Plano Estadual de Saúde. “Que possamos reconhecer os desafios para superar o racismo institucional que realmente atravessa as nossas vivências. Que possamos também reconhecer as nossas potencialidades. Mas, sobretudo, que possamos sair daqui engajados e engajadas nas nossas responsabilidades”, frisou.

Abertura do evento contou com apresentação musical de Pâmela Amaro Legenda da -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A coordenadora nacional da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra da Secretaria Nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rose dos Santos explicou que o projeto abrange a realização de oficinas em todo o Brasil, com a finalidade de reconhecer a população negra de todos os lugares, no maior número de municípios. Na opinião dela, é importante que se possa garantir a implementação da política em todos os níveis.

Os encontros serão espaços de escuta qualificada e de construção coletiva de propostas. “O objetivo com as oficinas é olhar para os nossos indicadores e efetivar as ações necessárias para o enfrentamento ao racismo institucional e para a promoção da equidade em saúde”, afirmou a técnica da Política de Saúde da População Negra e Quilombola da SES, Francyne da Silva.

O ciclo de oficinas conta com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra e de instituições de ensino superior. Estima-se a presença de 150 a 200 participantes em cada uma das oficinas, com participação de pelo menos um representante dos usuários ou de movimentos sociais por município, além de gestores e técnicos.

Saúde da população negra no RS

Segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio Grande do Sul possui mais de 2,3 milhões de pessoas negras (pretas e pardas), o que representa 21,2% da população. Apesar da relevância demográfica e cultural, expressa nessa forte presença, que inclui tradições, quilombos urbanos e comunidades quilombolas, a população negra enfrenta condições socioeconômicas e sanitárias desafiadoras no Estado.

Os dados apontam dificuldades de acesso e desigualdade na utilização dos serviços, além de taxas maiores de morbimortalidade, resultado do racismo institucional e estrutural. As oficinas respondem a esse desafio, qualificando gestores, profissionais e movimentos sociais para a construção de políticas públicas equânimes e antirracistas.

Calendário das próximas oficinas

16/9 – Macrorregião Vales, em Santa Cruz do Sul

1 8/9 – Macrorregião Serra, em Canela

23/9 – Macrorregião Sul, em Rio Grande

25/9 – Macrorregião Centro-Oeste, em Santa Maria

30/9 – Macrorregião Norte, em Passo Fundo

2/10 – Macrorregião Missioneira, em Ijuí