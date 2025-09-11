WhatsApp

Saúde

Governo assina portaria e convênio do Programa Avançar Mais na Saúde para dois hospitais de pequeno porte

Em ato realizado nesta quinta-feira (11/9), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou uma portaria do Programa Avançar na Saúde que viabilizar...

11/09/2025 17h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Secretária Arita ressaltou importância dos hospitais de pequeno porte para a população -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Secretária Arita ressaltou importância dos hospitais de pequeno porte para a população -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Em ato realizado nesta quinta-feira (11/9), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou uma portaria do Programa Avançar na Saúde que viabilizará a aquisição e a instalação de equipamentos no Hospital São José Ibiraiaras. Os recursos no valor de R$ 453.430 serão transferidos do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do município de Ibiraiaras. A secretária firmou ainda um convênio do programa com a Fundação Hospitalar de Ibiaçá.

“Represento um grupo de trabalho que pensa justamente na reorganização da rede de saúde, no acesso a serviços, na qualificação e na ampliação do atendimento para os usuários do SUS. Sabemos do potencial desses hospitais menores e temos consciência de que a população precisa ser atendida o mais próximo possível de onde reside”, afirmou Arita.

Com 7,2 mil habitantes, Ibiraiarasrepresenta importante referência de atendimento para a microrregião de saúde da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). O repasse permitirá a aquisição de aparelhos de raio-X e de ultrassom e de camas hospitalares elétricas – itens que fortalecem a atenção básica, permitindo a redução de deslocamentos dos pacientes para municípios vizinhos.

O prefeito de Ibiraiaras, Joel Isidoro, agradeceu aos esforços para que os itens pudessem chegar até a instituição hospitalar. “Graças à sensibilidade da gestão, será possível aplicar o valor no tão sonhado raio-X para o município”, disse.

Convênio com aFundação Hospitalar de Ibiaçá

Na mesma ocasião, Arita firmou convênio no valor de R$ 356.572 com a Fundação Hospitalar de Ibiaçá, também localizada na 6ª CRS. O documento prevê a aquisição de equipamentos hospitalares como monitor multiparamétrico, ventilador pulmonar, desfibrilador, aparelho de ultrassom e lavadora com barreira.

A presidente da fundação, Jusselene Baschera, considerou inédito o acordo firmado e pontuou que a população certamente agradece os ganhos para os serviços de saúde.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

