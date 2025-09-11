Em parceria com o Estado, Hospital de Parobé se torna quarta instituição do SUS que mais realizou cirurgias ortopédicas no RS

Com 869 procedimentos, o Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, foi a quarta instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado que mais realizou cirurgias ortopédicas no primeiro semestre. Além disso, zerou as filas por consultas em especialidades como mastologia e CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).

Os resultados foram apresentados à secretária da Saúde, Arita Bergmann, pela direção do hospital na quarta-feira (10/9). Além dos avanços em traumatologia, houve um aumento de 48% na realização de curativos especializados.

No total, entre janeiro e junho deste ano, o hospital realizou 79.534 atendimentos, abrangendo 71 municípios e beneficiando uma população estimada em 4,7 milhões de pessoas da Macrorregião Metropolitana de Saúde.

“O Hospital São Francisco de Assis orgulha o Rio Grande do Sul pelas entregas que tem feito”, ressaltou Arita. “O governo do Estado tem também colocado importantes recursos para que a instituição cresça no atendimento em áreas que são essenciais para promover a saúde do cidadão.”

No caso das cirurgias, foram 3.026 no total, incluindo as diversas especialidades atendidas no local. Um crescimento no número de serviços que o diretor do hospital, João Schmidt, atribui às parcerias com o Estado, por meio de programas como o Assistir (que remunera instituições com base na produção de serviços); e com o Tribunal de Justiça, para cirurgias eletivas.

“O hospital não tem ampliado serviços por acaso. O governo do Estado nos dá apoio para que possamos qualificar nossos serviços e atender todas as pessoas necessitadas”, disse Schmidt.

Expansão

Na reunião, também foi apresentado o projeto de expansão do hospital, que prevê o aumento da área física, com novos leitos de internação e de tratamento intensivo, e ampliação de salas cirúrgicas.

Também estão previstas uma estrutura para o Programa de Residência Médica, a ampliação do serviço de emergência, a instalação de novos serviços e a expansão dos já existentes.

Cirurgias de traumatologia - Primeiro semestre

1. Hospital Cristo Redentor - Porto Alegre (1.906)

2. Hospital Independência - Porto Alegre (1.894)

3. Hospital Pompeia - Caxias do Sul (1.070)

4. Hospital São Francisco de Assis - Parobé (869)

Texto: Ascom SES

Edição: Secom



