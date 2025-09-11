WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Seco
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Folha Popular
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Niederle
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Justiça

Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo

Primeira Turma finalizou julgamento da ação da trama golpista

11/09/2025 21h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou nesta quinta-feira (11) o julgamento da ação da trama golpista.

Por 4 votos a 1, os ministros condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A maioria dos réus foi condenada a mais de 20 anos de prisão em regime fechado.

Apesar da definição do tempo de condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações . Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, as prisões poderão ser efetivadas.

Confira as penas definidas para os condenados:

- Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses ;

- Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos ;

- Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;

- Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;

- Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;

- Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa: 19 anos;

- Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada ;

- Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias.

Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Ele é deputado federal e teve parte das acusações suspensas. A medida vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
© Joédson Alves/Agencia Brasil Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Parcialmente nublado Máxima: 25° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.7 km/h

Vento

85%

Umidade

Sala
Seco
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Comitiva da região Celeiro reforça em Brasília pedido por curso de Medicina em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Prevenção ao suicídio é tema de caminhada e atividades do Setembro Amarelo em Derrubadas
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Seco
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 horas Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Há 7 horas Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos
Há 7 horas Bolsonaro e aliados deverão pagar R$ 30 milhões pela depredação no 8/1
Há 8 horas Confira as penas de Bolsonaro e mais sete condenados pelo Supremo
Há 8 horas Comissão aprova projeto que reconhece escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 2 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 7 dias Desfile Cívico da Pátria é cancelado em Vista Gaúcha devido ao mau tempo
4
Há 4 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
5
Há 4 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Unimed
Império
Seco
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados