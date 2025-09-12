WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Niederle
Sicoob
Seco
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Folha Popular
Saúde

Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas

Dez países das Américas registraram ocorrência da doença

12/09/2025 08h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiu alerta em agosto, após constatar aumento de 34 vezes no número de casos de sarampo em relação a 2024. Dez países das Américas registraram ocorrências da doença, somando mais de 10 mil confirmações e 18 mortes.

Os óbitos se concentram no México (14), nos Estados Unidos (3) e no Canadá (1). No Brasil, os registros mais recentes apontam 24 casos até o final de agosto, 19 no Tocantins. Embora o país esteja entre aqueles com menor número de casos na região, permanece em estado de atenção diante da alta transmissibilidade do vírus.

Para a chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marilda Siqueira, é urgente elevar as coberturas vacinais.

“O sarampo é altamente transmissível. Precisamos atingir, no mínimo, 95% de cobertura vacinal para criarmos uma proteção coletiva, reduzindo a quantidade de pessoas suscetíveis ao vírus”, alerta.

Altamente contagioso, o sarampo se espalha pelo ar por meio de secreções de indivíduos infectados e pode infectar pessoas de todas as idades . Os sintomas incluem febre alta, erupção cutânea que se dissemina por todo o corpo, congestão nasal e irritação ocular. A doença pode evoluir para complicações graves, como pneumonia, encefalite, diarreia intensa e até cegueira, sobretudo em crianças desnutridas e pessoas com imunidade comprometida.

Vacina é a solução

Até o início da década de 1990, o sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo, provocando cerca de 2,5 milhões de óbitos por ano, em sua maioria entre crianças. A cobertura vacinal mudou esse cenário, permitindo que países reduzissem progressivamente os casos e alcançassem a eliminação da circulação endêmica em diversas regiões. Nas Américas, o feito foi reconhecido em 2016, quando o continente recebeu o certificado oficial de eliminação da doença.

No entanto, essa conquista não significa que o vírus tenha desaparecido. O risco de reintrodução é constante, sobretudo em contextos de baixa cobertura vacinal. Segundo a Opas, a maioria dos casos registrados em 2025 nas Américas ocorreu justamente entre pessoas não vacinadas, enquanto outra parcela significativa envolveu indivíduos com situação vacinal desconhecida.

A proteção contra o sarampo depende da aplicação de duas doses da vacina. No Brasil, a vacinação regular prevê a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses de idade, podendo incluir outras faixas etárias em campanhas específicas.

De acordo com a infectologista Marilda Siqueira, “as crianças que não têm as duas doses registradas na caderneta não estão totalmente protegidas”. Segundo ela, a adesão ao calendário vacinal é essencial para impedir o retorno do sarampo.

Segundo a Opas, a cobertura nas Américas ainda não atingiu os 95% recomendados para bloquear a propagação do vírus. Em 2024, apenas 89% receberam a primeira dose da vacina tríplice viral e somente 79% completaram a segunda.

No Brasil, a situação é mais favorável em comparação à média continental. Após anos de queda, a cobertura vacinal voltou a crescer a partir de 2023, com resultados expressivos em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o número de municípios que atingiram a meta de 95% de imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola na segunda dose do tríplice viral mais que dobrou em dois anos, passando de 855 em 2022 para 2.408 em 2024.

Em 2025, diante do aumento de casos em países vizinhos, o Brasil vem reforçando suas ações de imunização, tanto em áreas de fronteira quanto em todo o território nacional . No Sul, a reativação da Comissão Binacional de Saúde com o Uruguai resultou em grande mobilização conjunta em Sant’Ana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai, ampliando a proteção de moradores locais e imigrantes.

Além disso, o Ministério da Saúde tem promovido sucessivos dias D de vacinação contra o sarampo em diferentes estados. Em julho, a mobilização ocorreu em cidades de fronteira do Acre, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com cerca de 3 mil doses aplicadas. Em agosto, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul participaram da campanha.

Marilda reforça, no entanto, que nenhuma estratégia terá efeito se a população não fizer a sua parte. “Em conjunto com secretarias estaduais e municipais, o Ministério da Saúde está atuando nos municípios com casos confirmados para evitar a disseminação do vírus. Mas esse trabalho só terá sucesso se contar com a participação da população. Isso significa procurar o serviço de saúde ao apresentar febre com exantema — aquelas manchas vermelhas pelo corpo — e manter a vacinação em dia”, completa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil INSS recebe pedidos de pensão especial e indenização a vítimas de Zika
Foto: Divulgação Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
Foto: Divulgação Dia imperdível Unimed: empresários poderão aderir aos planos de saúde com vantagens exclusivas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Império
Meganet
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Império
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Sala
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 5 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 5 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
APPATA
Império
Sicoob
Sala
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Seco
Tarzan
Sicredi
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados