Dia imperdível Unimed: empresários poderão aderir aos planos de saúde com vantagens exclusivas

Uma nova oportunidade para empresários e Microempreendedores Individuais (MEI) da região. Nesta sexta-feira, 12, acontece o Dia Imperdível da Unimed Noroeste/RS, com condições especiais para contratar planos de saúde. Nesta data, será possível garantir 50% de desconto na primeira mensalidade, além de isenção de carência em consultas e exames simples. A vantagem é válida para empresas que já são contratantes, podendo incluir novos colaboradores, e para empresas que ainda não possuem plano de saúde.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros, reforça que esta é uma chance única de investir na saúde e no bem-estar de equipes e familiares, com toda a segurança, confiança e qualidade que só a marca Unimed oferece. O Dia Imperdível é promovido por iniciativa da Unimed do Brasil e tem como mote: “Sua saúde não espera. Nem essas condições”.

Para garantir esse benefício exclusivo do Dia Imperdível, empresários devem se cadastrar pelo link unimed.me/diaimperdivel (opção “Pessoa Jurídica”) ou entrar em contato pelo WhatsApp (55) 3331-9700 – opção “Comercial”. Em Ijuí, no dia 12 de setembro, haverá uma estrutura especial de atendimento no Setor Comercial da Unimed Noroeste/RS (Rua Siqueira Couto, nº 93), das 9h às 19h.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)