Região

Polícia Civil apreende carga de cigarros contrabandeados em Crissiumal

Polícia

12/09/2025 10h02
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou uma significativa apreensão de contrabando durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, voltada ao combate de crimes transfronteiriços. Após diligências e levantamento de informações, os agentes localizaram 38 caixas de cigarros de origem estrangeira em uma propriedade rural no interior de Crissiumal.

A carga estava armazenada em uma camioneta dentro de um galpão. Ao perceber a aproximação da polícia, o condutor do veículo fugiu e não foi localizado.

No local permaneceu apenas o motorista de outro automóvel, que atuaria como batedor da carga. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Três Passos, juntamente com os veículos e os produtos apreendidos.

A Receita Federal foi comunicada para adoção das medidas administrativas cabíveis. As investigações seguem para identificar os demais envolvidos e a origem da mercadoria.

 

