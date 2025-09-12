WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Tarzan
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Seco
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Niederle
Raffaelli
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Câmara

Comissão aprova meia-entrada para acompanhante de pessoa idosa

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

12/09/2025 12h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3182/24 , do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), que assegura ao acompanhante de pessoa idosa desconto de 50% em ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer.

O texto aprovado altera o Estatuto da Pessoa Idosa , que já prevê o desconto em ingressos para idosos. A proposta ainda exige acessibilidade nos respectivos eventos.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Douglas Viegas (União-SP), pela aprovação do PL 3182/24. "Muitos idosos dependem da presença de cuidadores ou acompanhantes para participar dessas atividades com segurança e autonomia, além de enfrentarem dificuldades adicionais decorrentes da falta de estrutura adequada que garanta a plena acessibilidade nesses espaços", argumentou Viegas.

Próximos passos
A proposta, que já foi aprovada também pela Comissão do Esporte, ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Tomaz Silva/Agência Brasil Comissão especial debate relação de trabalho de motoristas e entregadores de aplicativo
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova política para democratizar acesso e valorizar a música
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Sicoob
APPATA
Sicoob
Império
Agro Niederle
Sicredi
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Império
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Império
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Império
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Meganet
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados