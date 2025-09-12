WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Sicoob
Unimed
Fitness
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Folha Popular
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Estado

Conab confirma safra recorde no Brasil e redução da produção no RS

Dados oficiais do ciclo 2024/25 foram apresentados pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, em evento com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os ministros Paulo Teixeira e Carlos Fávaro

12/09/2025 13h58
Por: Júlio Santos
Evento na Conab. Crédito: Francisco Stuckert/Conab
Evento na Conab. Crédito: Francisco Stuckert/Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) confirma que o Brasil terá safra recorde de grãos em 2024/25, segundo o seu 12º e último levantamento, divulgado na manhã desta quinta-feira (11), em Brasília. A produção nacional deve alcançar 350,2 milhões de toneladas, aumento de 16,3% ou de 49,1 milhões de toneladas em relação à safra passada. O incremento na produção e produtividade, sobretudo para soja, milho e arroz, aliado ao aumento de 2,3% na área plantada, que agora está projetada em 81,74 milhões de hectares, é atribuído à conjuntura mercadológica favorável e a condições climáticas mais propícias em comparação ao ciclo anterior. Os números oficiais foram apresentados pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, em evento com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).

“Essa supersafra agrícola significa garantia de alimentos para o consumo dos brasileiros, mais exportações e sustentabilidade. Nós registramos recorde na produção de soja, com 171,47 milhões de toneladas; recorde na produção de milho, com 139,70 milhões de toneladas; e recorde na produção de algodão em pluma, com 4,06 milhões de toneladas. Destaque também para a produção de arroz, que está estimada em 12,76 milhões de toneladas, um extraordinário aumento de 20,6% em relação à safra passada”, destaca Pretto.

Neste último levantamento, a produção nacional de grãos teve crescimento de 1,4% ou de aproximadamente 5 milhões de toneladas em relação ao projetado no início de agosto. O maior acréscimo ocorreu no milho, com 2,7 milhões de toneladas a mais, impulsionado pelo bom desempenho das lavouras, clima favorável e expansão da área cultivada. Também foi atualizada a safra de soja, com ajustes na produtividade e na área plantada em alguns estados, entre eles, o Rio Grande do Sul. “Trabalhamos fortemente para aprimorar a inteligência agropecuária da Conab. Hoje apresentamos uma metodologia que representa um avanço importante no uso de sensoriamento remoto, em conjunto com dados de campo, para as estimativas agrícolas”, acrescenta o presidente da Companhia.

No Rio Grande do Sul, a Conab ajustou a previsão de safra para 35,9 milhões de toneladas, 2,6 milhões a mais que a estimativa de agosto. Apesar do aumento, a produção será 7,8% menor que a do ano passado, que ficou em 38,92 milhões de toneladas, e 2,45 milhões de toneladas inferior ao primeiro levantamento do atual ciclo, divulgado em outubro de 2024. Já a área plantada está estimada em 10,61 milhões de hectares, leve redução de 0,1% em comparação ao ciclo anterior.

Mesmo com queda na produção, o estado gaúcho permanece como o quarto maior produtor de grãos do país, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás, que ocupam, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar no ranking nacional. “Houve crescimento significativo na produção de arroz e milho no Rio Grande do Sul. Já a soja registrou perdas expressivas devido à estiagem e às altas temperaturas que atingiram o estado”, afirma Pretto.

*Situação das culturas de verão no Rio Grande do Sul*

(Os aumentos ou reduções são em relação à safra 2023/2024)

Soja – Produção de 16,6 milhões de toneladas, queda de 23,6%. A área cultivada cresceu 1,7%, alcançando 7,1 milhões de hectares. O estado é o 4º maior produtor nacional da oleaginosa, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás. A colheita já foi concluída. A estiagem e as altas temperaturas provocaram perdas de produtividade, que ficaram em média de 2.342 kg/ha.

Arroz – Produção de 8,7 milhões de toneladas, aumento de 22% e segundo maior volume na série histórica da Conab. A área cultivada cresceu 7,5%, totalizando 968,1 mil hectares. As lavouras foram 100% colhidas sem perdas, com bom padrão produtivo, beneficiadas por clima favorável, alta luminosidade e níveis adequados de água nos mananciais, rios e açudes. A produtividade média ficou em 9.021 kg/ha.

Milho 1ª safra – Produção de 5,43 milhões de toneladas, crescimento de 12%. A área cultivada foi de 715,5 mil hectares, queda de 12,2%. A colheita foi concluída e a produtividade média atingiu 7.590 kg/ha, a segunda maior da série histórica da Conab.

Feijão – Produção de 73,5 mil toneladas, alta de 2,5%. A área cultivada chegou a 42,4 mil hectares, baixa de 12,6%. O feijão-cores 1ª safra somou 17,3 mil toneladas, com produtividade média de 2.404 kg/ha. O feijão-preto 1ª safra totalizou 33,5 mil toneladas e teve produtividade de 1.681 kg/ha. Já o feijão-preto 2ª safra atingiu 22,7 mil toneladas, com produtividade de 1.486 kg/ha.

Situação das culturas de inverno no Rio Grande do Sul*

(Os aumentos ou reduções são em relação à safra 2023/2024)

Trigo (safra 2025) – Produção estimada em 3,7 milhões de toneladas, redução de 6,3%. A área cultivada caiu 13,7% e chegou a 1,2 milhão de hectares. A semeadura foi concluída com atraso devido às chuvas intensas, mas sem impactos relevantes na produtividade. Em agosto, 1% das lavouras iniciava o enchimento de grãos, 14% estavam em florescimento e 84% em desenvolvimento vegetativo. As geadas não causaram danos significativos.

Aveia branca – Produção prevista em 950,3 mil toneladas, aumento de 12,8%. A área cultivada cresceu 7,8%, totalizando 384,6 mil hectares, a maior já registrada na série histórica da Conab, impulsionada pela redução da área de trigo e pela busca de preços mais atrativos. 20% das lavouras estão em enchimento de grãos, 35% em florescimento e 45% em desenvolvimento vegetativo. O desenvolvimento é considerado satisfatório, mantendo a produtividade estimada em 2.471 kg/ha.

Canola – Produção projetada em 306,5 mil toneladas, aumento de 58,8%. A área cultivada cresceu 43,7%, totalizando 209,9 mil hectares. As lavouras apresentam bom desenvolvimento, beneficiadas pela ausência de déficit hídrico, e mostram boa recuperação mesmo com baixa insolação em dias chuvosos e geadas de agosto. A colheita já começou em áreas semeadas no início de abril nas regiões das Missões e do Alto Uruguai. O predomínio no campo ainda é de lavouras em floração, mas há áreas em diferentes estágios: vegetativo, enchimento de grãos e início de maturação.

Cevada – Produção deve chegar a 98,2 mil toneladas, redução de 14,6%. A área cultivada caiu 11,4%, totalizando 30,4 mil hectares. A semeadura foi concluída em julho sob condições climáticas favoráveis, e as lavouras apresentam bom desempenho, com tratos culturais, controle de plantas competidoras e adubações nitrogenadas em andamento. Apesar de períodos de alta umidade e geadas de agosto, o impacto na produção foi mínimo, mantendo a produtividade média projetada em 3.230 kg/ha.

Triticale – Produção esperada em 14,3 mil toneladas, aumento de 13,5%. A área cultivada é de 4,8 mil hectares. A semeadura foi concluída em julho, após atrasos iniciais causados por chuvas volumosas nos meses anteriores. A melhora do clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras, com chuvas mais leves e temperaturas baixas beneficiando o perfilhamento e a sanidade das plantas. As áreas semeadas em maio já estão em enchimento de grãos, enquanto parte das lavouras de junho atingiu o florescimento, representando 30% do total, e o restante permanece em desenvolvimento vegetativo.

*Os números referentes às culturas de inverno ainda estão sujeitos a ajustes nas próximas estimativas (safra 2025/26), pois elas serão acompanhadas até a finalização das colheitas.

  • Conab confirma safra recorde no Brasil e redução da produção no RS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Granjas de suínos tecnificadas terão que implantar medidas de biosseguridade determinadas em nova portaria
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri e SEMAE unem forças para validar o Cadastro Ambiental Rural em SC
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri confirma eficácia do manejo biológico no controle de pragas da mandioca
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Império
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Sala
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Sala
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Sicoob
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Seu Manoel
Seco
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Unimed
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Sicoob
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados