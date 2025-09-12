WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Folha Popular
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Esportes

Portaria cria comitê para organizar Copa do Mundo feminina de 2027

Coordenação ficará a cargo do Ministério do Esporte

12/09/2025 18h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/ Agência Brasil
© Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O governo brasileiro criou um comitê que ficará responsável por organizar a Copa do Mundo Feminina de 2027 , torneio que terá o país como sede . A medida está prevista em portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12).

Além de estabelecer uma estrutura de governança interministerial para “assegurar o alinhamento e a cooperação entre os diversos órgãos da administração pública federal envolvidos na organização do evento”, a portaria prevê a possibilidade de formação de câmaras temáticas temporárias, para tratar de assuntos específicos relacionados às atividades preparatórias.

A coordenação do Comitê Gestor da Copa do Mundo de Futebol Feminino Fifa 2027 (CGCOPA 2027) e o Grupo Executivo da Copa (Gecopa 2027) ficará a cargo do Ministério do Esporte . A pasta ficará responsável também pela Secretaria Executiva, tanto do comitê como do grupo executivo, de forma a assegurar maior articulação entre os órgãos e o acompanhamento sistemático das ações.

“Com a liderança do Ministério do Esporte, o CGCOPA reunirá 23 órgãos da administração pública federal, entre eles a Advocacia-Geral da União, os ministérios da Fazenda, Saúde, Educação, Transportes, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres, Turismo, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, informou o Ministério do Esporte.

De acordo com a portaria, as reuniões do comitê ocorrerão de forma ordinária a cada seis meses , podendo ser convocadas de forma extraordinária pelo coordenador.

“Poderão ainda ser criadas câmaras temáticas temporárias para tratar de temas técnicos específicos, como segurança, infraestrutura, mobilidade, comunicação e turismo”, detalhou o ministério.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Primeira parte da delegação gaúcha está em Brasília para os Jogos da Juventude 2025 -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL Com apoio do governo do Estado, Rio Grande do Sul leva delegação recorde aos Jogos da Juventude em Brasília
© EBC Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável
Foto: Divulgação Projeto do CRAS estimula esporte e fortalece vínculos comunitários
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Império
Meganet
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Sicoob
Fitness
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados