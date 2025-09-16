WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Folha Popular
Sala
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Niederle
Império
F&J Santos
APPATA
Câmara

Em meio à mobilização de movimentos negros, comissão inicia análise de fundo para igualdade racial

O fundo está previsto em proposta de emenda à Constituição em análise na Câmara

16/09/2025 21h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

Foi instalada nesta terça-feira (16) a comissão especial da Câmara dos Deputados que vai analisar a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial ( PEC 27/24 ). Houve intensa mobilização de movimentos negros, que lotaram dois plenários do corredor das comissões e manifestaram apoio ao texto por meio de faixas, cartazes e palavras de ordem.

A proposta inclui na Constituição a previsão de fundo para financiar políticas públicas e projetos de promoção cultural, social e econômica de pretos e pardos. A União repassará R$ 20 bilhões de forma escalonada: R$ 1 bilhão por ano. O fundo poderá ser complementado por doações internacionais e outras fontes definidas em lei.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) foi eleita presidente da comissão especial, após vencer o deputado Helio Lopes (PL-RJ) por 12 votos a 1. Benedita destacou que o fundo será administrado por um banco federal e terá conselho consultivo e duração permanente.

“Com essa vinculação constitucional, o fundo vai ganhar status de política de Estado”.

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) foi designado relator da proposta e pediu uma campanha nacional para superar resistências ao texto.

“Para termos 308 votos a favor da PEC da Reparação, teremos que ir além dos 120 (votos) da esquerda. Não será uma tarefa simples e seria muito importante produzirmos uma campanha no Brasil inteiro. Nós temos que pagar essa dívida histórica com a nossa gente”.

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
nstalação da comissão e eleição do presidente e vice-presidentes. Dep. Orlando Silva (PCdoB - SP)
Orlando Silva pediu uma campanha nacional para superar resistências ao texto

A comissão também elegeu os deputados Márcio Marinho (Republicanos-BA), Dandara (PT-MG) e Josivaldo JP (PSD-MA) para as três vice-presidências. Marinho agradeceu o empenho do presidente da Câmara, Hugo Motta, para a instalação da comissão. Dandara ressaltou o “momento histórico”, precedido pelo movimento “Quilombo nos Parlamentos”, pela consolidação da Bancada Negra e a manutenção da Lei de Cotas.

A comissão especial tem 20 integrantes. Alguns parlamentares, como as deputadas Jack Rocha (PT-ES) e Daiana Santos (PCdoB-RS), esperam a aprovação da proposta até o chamado “Novembro Negro”, marcado por reflexões sobre a consciência negra e homenagens ao herói Zumbi dos Palmares.

Orçamento
Representante do Ministério da Justiça, a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila Carvalho, manifestou o apoio do governo ao fundo.

“Políticas só são criadas quando elas estão no orçamento. E a reparação é um elemento essencial do acesso à justiça para o povo negro”.

Conferência
A instalação da comissão especial ocorre em meio à 5ª Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, realizada em Brasília até sexta-feira (19) com o tema “Reparação e Justiça Social”. Houve ato público em apoio ao fundo em frente à Câmara.

Militante do Coletivo Nacional de Juventude Negra (Enegrecer) em Pernambuco, Paulo Ferreira lembrou o histórico de lutas pela reparação liderado por intelectuais negros.

“Nas palavras de Lélia González, ‘não só reparação já, mas reparação histórica e econômica’, que nós debatemos desde as propostas do senador Abdias Nascimento. A reparação não vai vir das mãos de nenhuma princesa, mas a partir de cada negro organizado politicamente”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Sala
Sicredi
APPATA
Unimed
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Fitness
Unimed
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 41 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 41 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sala
Unimed
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados