Polícia Civil e Brigada Militar apreendem carga de cigarros contrabandeados em Campo Novo

Na noite de terça-feira, 16, a Polícia Civil, em ação conjunta com a Brigada Militar, realizou a prisão em flagrante de um homem por contrabando de cigarros, no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

A abordagem ocorreu na localidade de Linha Turvo, zona rural de Campo Novo, durante atividades de inteligência e monitoramento em área de fronteira. No interior do veículo conduzido pelo suspeito foram encontradas 12 caixas de cigarros da marca Classic, de origem estrangeira, sem documentação fiscal e proibidos de comercialização no Brasil.

O motorista foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Em seguida, o homem e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo, ficando à disposição da Justiça Federal.

A ação faz parte da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, que reúne diferentes forças de segurança no combate ao contrabando, descaminho e demais crimes transfronteiriços, reforçando o caráter preventivo e estratégico das atividades policiais na região.