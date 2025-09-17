WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Folha Popular
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Política

PEC da Blindagem se estenderá a deputados estaduais e distritais

Justiça só pode processar com prévia autorização da Casa legislativa

17/09/2025 14h08
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3, de 2021, que dificulta a abertura de processos criminais contra deputados federais e senadores se estende também aos parlamentares estaduais e distritais. Pela PEC aprovada na Câmara, a Justiça só pode processar penalmente os parlamentares com prévia autorização da Casa legislativa.

Apesar de a proposta não citar expressamente os deputados estaduais, a extensão desse benefício aos parlamentares dos estados e do Distrito Federal ocorre porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em julgamento finalizado em janeiro de 2023, que as imunidades previstas na Constituição também valem para os deputados locais.

O tema foi tratado nas Ações Direitas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.824 e 5.825 apresentadas pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB). Nas ações, a entidade questionou as Constituições do Rio de Janeiro (RJ) e Mato Grosso (MT) que determinavam a extensão das imunidades previstas aos deputados federais e senadores.

Por seis votos contra cinco, o Supremo entendeu que o legislador constituinte estendeu, expressamente, as imunidades formais do artigo 53 aos parlamentares estaduais, conforme expresso no parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição.

“Será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas”, afirma o dispositivo constitucional citado.

“Assim, os estados e o Distrito Federal devem seguir obrigatoriamente as garantias previstas em nível federal a deputados e senadores”, informou o STF.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O professor de direito constitucional Henderson Fürst reforçou à Agência Brasil que o entendimento da Corte é que as regras de imunidades se estendem aos deputados estaduais.

“Mas não se estendem aos vereadores. Numa eventual ADI, isso pode ter efeitos modulados cautelarmente”, ponderou. Ou seja, caso seja apresentada nova ação de inconstitucionalidade, o STF pode ser obrigado a revisar sua decisão e ajustar a decisão anterior.

A organização não governamental Transparência Internacional ponderou que, enquanto vigoraram regras semelhantes às da PEC da Blindagem, entre 1988 e 2001, foram inviabilizadas 253 investigações contra parlamentares, contra apenas uma autorizada.

“A proposta aprovada pela Câmara ainda agrava os crescentes riscos de infiltração do crime organizado na política local, já que dificulta as investigações contra deputados estaduais”, informou, em nota, a organização.

Os parlamentares favoráveis à PEC justificaram que a medida visa garantir o exercício do mandato parlamentar diante de suposta “perseguição política” movida pelo Poder Judiciário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
© Valter Campanato/Agência Brasil Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs
© Marcello Casal JrAgência Brasil CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Sala
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Império
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Império
Últimas notícias
Há 44 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 44 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Unimed
Seco
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Tarzan
Império
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados