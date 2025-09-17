Filme sobre o Cine Globo nas telas

O filme longa-metragem (75min), “CINE GLOBO – uma vida de cinema” dirigido por Christian JAFAS (Rio de Janeiro-RJ) e Carlos Grün (Três Passos-RS), produção executiva de Braga ArteCultura, que documenta a construção, manutenção e resistência de um dos mais longevos cinemas de calçada do Brasil, o Cine Globo de Três Passos, em funcionamento no atual prédio desde 1955, está sendo exibido mundo afora. Confira a grade abaixo.

O filme registra as vitórias e desafios de três gerações da família Levy, na obstinada tarefa de manter em funcionamento a atual sala de projeção. Para isso, foram ouvidos ex-funcionários, espectadores locais e do RGS, ancoradas em imagens de arquivo e/ou gravadas a partir de 2014, quando o cineasta e pesquisador Christian JAFAS participou da primeira edição do Festival de Cinema de Três Passos. Daquele ano em diante as relações da família Levy com o diretor Christian se estreitaram, tanto que a história do Cine Globo foi objeto de pesquisa de mestrado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Por ora, se desenvolve a pesquisa de doutorado com o mesmo tema.

GRADE DE EXIBIÇÃO DO FILME “CINE GLOBO – uma vida de cinema.

Festival Oberá em Cortos – Oberá – Missiones - Argentina

07/10/2025 22h Festival Oberá em Cortos Oberá – Misiones AR

MOSTRA SESC DE CINEMA

16/10/2025 20h SESC Santa Rosa Santa Rosa - RS

20/10/2025 – 14h SESC Alberto Bins Porto Alegre - RS

19h Sala Redenção – UFRGS Porto Alegre – RS

22/10/2025 16h Sala Redenção – UFRGS Porto Alegre – RS

28/10/2025 10 e 14h SESC Gravataí Gravataí - RS

29/10/2025 19h30m SESC Canoas Canoas – RS

30/10/2025 14 e 194h SESC Gravataí Gravataí - RS

30/10/2025 19h Cine Globo Frederico Westphalen – RS

05/11/2025 8h30m IFFAR Uruguaiana – RS

08/11/2025 15h Estação da Cultura Montenegro - RS

12/11/2025 14h30m SESC Venâncio Aires – RS

13/11/2025 19h SESC Sta. Cruz do Sul – RS

8º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul - SC 2025.

Exibição on line de 0 a 11 de outubro pelo canal do festival:

https://www.youtube.com/c/CinemaJaraguadosul

Em outubro, em datas a serem anunciadas, o filme será exibido nas telas da rede Cine Globo: Três Passos, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Frederico Westphalen, Cruz Alta e Ijuí.

Aguarde!





