WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Niederle
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Política

CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária

Matéria vai a plenário com pedido de urgência

17/09/2025 17h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (17), o texto do relatório complementar sobre a regulamentação da reforma tributária, que tem como relator do senador Eduardo Braga (MDB-AM) .

O projeto de lei complementar (PLP) 108/2024 detalha cobrança do poder público cobrará e decidirá sobre controvérsias do futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo que unificará os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal).

O texto estabelece também procedimentos para criação e funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS); e estabelece novas diretrizes para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Com a aprovação pela CCJ, o texto atualizado segue agora para apreciação em caráter de urgência em plenário, onde precisará de 41 votos dos 81 senadores – número que corresponde à maioria absoluta da Casa .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Braga destaca, entre os pontos previstos no relatório aprovado, a fixação gradual das alíquotas para bebidas açucaradas. “Além disso, o texto inclui taxistas, mototaxistas e frentistas na categoria de microempreendedores individuais, visando simplificar o acesso a benefícios e obrigações fiscais”, acrescentou o relator, que acolheu 96 das 149 emendas apresentadas à matéria .

Segundo o senador, a versão final do relatório contou com contribuições das secretarias de finanças estaduais e municipais. As contribuições dos setores produtivos já haviam sido contemplados na regulamentação anterior.

"Nós estamos fazendo uma reforma para o benefício da economia brasileira na competitividade, na segurança jurídica, na transparência em uma série de questões”, disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
© Valter Campanato/Agência Brasil Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs
© Valter Campanato/Agência Brasil Tebet: Pec da Blindagem é risco à democracia e não interessa ao país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Últimas notícias
Há 46 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 46 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Sala
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Meganet
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Império
Sala
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados