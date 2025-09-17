WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Niederle
Seco
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Folha Popular
Meganet
F&J Santos
Senado Federal

Plínio Valério protesta contra operação da PF no Amazonas

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a ação da Polícia Federal contra o gari...

17/09/2025 17h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a ação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal em municípios do Amazonas. Ele relatou que a operação, realizada em Manicoré e Humaitá, resultou na destruição de balsas utilizadas por famílias ribeirinhas no Rio Madeira. Os fatos aconteceram na segunda-feira (15).

A Polícia Federal foi em dois municípios no Rio Madeira e explodiu o que nós chamamos de flutuantes, que são casas com bombas para o extrativismo mineral. São extrativistas, são famílias que praticam aquilo há décadas e isso é cultural, é normal no Amazonas — explicou.

Plínio afirmou que o resultado da operação foi contrário ao esperado, deixando rastros de poluição e danos ambientais. Segundo o parlamentar, a ação, que ocorreu durante o feriado da padroeira da cidade, provocou explosões, incêndios e pânico entre os moradores.

— O óleo diesel fica na superfície, a fumaça vai para o ar, e o que sobra vai para o fundo do rio. Essesbraços de rio são lagos, não é água corrente que pode dispersar o óleo diesel em alguns meses. Crimes ambientais de toda qualidade foram cometidos durante essa operação. O policial federal é agente público e é passível de penalidade — criticou.

O senador destacou ainda relatos de uso de gás lacrimogêneo, que teria atingido crianças em uma escola. Para Plínio, a situação exige resposta imediata. Ele defendeu a realização de uma diligência do Senado para verificar as denúncias e acompanhar de perto a situação local.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Sala
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Últimas notícias
Há 47 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 47 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Seco
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Fitness
APPATA
Tarzan
Império
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados