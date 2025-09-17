WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Mercado do povo
Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Folha Popular
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Saúde

Consulta pública avalia inclusão de vacina contra herpes zóster no SUS

Proposta da Saúde prevê imunização de idosos a partir de 80 anos

17/09/2025 18h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Saúde abriu nesta quarta-feira (17) uma consulta pública para discutir a incorporação da vacina contra o herpes zóster no Programa Nacional de Imunização (PNI). A proposta contempla idosos com 80 anos ou mais, e indivíduos imunocomprometidos a partir de 18 anos .

A Consulta Pública nº 78 ficará disponível até 6 de outubro na plataforma Participa + Brasil . Até o momento, já foram registradas 75 contribuições. Qualquer pessoa pode enviar opiniões e sugestões sobre o tema.

Para participar, é necessário preencher o formulário eletrônico . Os interessados podem enviar até dois arquivos com sugestões ou documentos de apoio. O envio de dados pessoais, informações sensíveis ou materiais de terceiros sem autorização não é permitido.

As contribuições serão analisadas pela comissão técnica, que decidirá sobre a incorporação da vacina. Os relatórios técnicos que embasam a recomendação preliminar da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), no Sistema Único de Saúde (SUS), estão disponíveis para leitura. A análise e a deliberação do colegiado também podem ser conferidas no relatório divulgado pelo Ministério da Saúde.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Herpes-zóster

O herpes-zóster, também conhecido como cobreiro, é causado pela reativação do vírus da catapora (varicela-zóster) e costuma atingir idosos e pessoas com imunidade baixa . A doença provoca dor intensa, febre, manchas e bolhas na pele, que podem evoluir para complicações graves, como a neuralgia pós-herpética (NPH) — dor crônica que persiste mesmo após o fim das lesões.

Entre 2008 e 2024, o SUS registrou mais de 85 mil atendimentos ambulatoriais e 30 mil internações por herpes-zóster no Brasil . Entre 2007 e 2023, 1.567 mortes foram associadas à doença. A maioria tinha idade igual ou superior a 50 anos.

O tratamento no sistema público envolve medicamentos para aliviar os sintomas e, nos casos mais graves, o uso de antivirais como o aciclovir . Para a NPH, são oferecidos fármacos como amitriptilina, carbamazepina e lidocaína em gel.

Incorporação no SUS

A incorporação ao SUS da vacina recombinante adjuvada foi uma solicitação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, e do Ministério da Saúde.

A vacina contém uma proteína do vírus varicela-zóster (antígeno gE) combinada a um adjuvante (AS01B), que ajuda o sistema imunológico a reconhecer e combater o vírus. Ela é administrada por via intramuscular, em duas doses de 0,5 mL, com intervalo de dois meses.

A Conitec avaliou a segurança e a eficácia da vacina. Estudos apontam eficácia superior a 80% na prevenção da doença e da NPH. Os eventos adversos mais comuns relatados foram: dor no local da aplicação, cansaço, dor muscular, dor de cabeça e febre, geralmente de intensidade leve a moderada. O imunizante também foi considerado seguro.

O alto custo é o principal desafio: o investimento estimado seria de R$ 5,2 bilhões em cinco anos. Para a Conitec, a conclusão é de que a vacina não oferece um benefício suficientemente significativo para justificar o seu custo para o SUS.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento alimentar
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da cerimônia e destacou a importância dos investimentos na Santa Casa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares importadas pelo governo Leite
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
17°
Tempo limpo Máxima: 28° - Mínima: 14°
17°

Sensação

1.76 km/h

Vento

77%

Umidade

Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
Unimed
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Unimed
Sala
Império
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 47 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 47 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Império
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Seco
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados