WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Niederle
Meganet
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Império
Sala
Folha Popular
Fitness
Justiça

Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro

Acompanhamento deverá ser feito pelas polícias Federal ou Penal do DF

17/09/2025 21h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (17) que a escolta de Jair Bolsonaro deve ser organizada pela Polícia Federal ou Polícia Penal do Distrito Federal, e não pelos agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que fazem a segurança pessoal do ex-presidente.

A medida foi tomada após o ministro cobrar esclarecimentos da Polícia Penal sobre a sobre a escolta que levou Bolsonaro para realização de um procedimento médico em um hospital de Brasília, no último domingo (14) .

Por estar em prisão domiciliar, Bolsonaro deveria deixar o Hospital DF Star imediatamente. A determinação estava na decisão do ministro que autorizou o ex-presidente a sair de sua casa e comparecer ao hospital.

Contudo, ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu parado, atrás de seu médico, que concedeu uma entrevista coletiva para explicar realização do procedimento e atualizar a situação da saúde do ex-presidente. Enquanto aguardava o término da entrevista, Bolsonaro foi ovacionado pelos apoiadores que o aguardavam na porta do hospital .

Nas informações enviadas ao ministro, a Polícia Penal disse que o deslocamento de Bolsonaro foi feito pelo GSI e que a corporação realizou apenas a escolta em conjunto com agentes da PF, que também participam do trabalho de monitoramento.

Ao analisar as informações, Moraes disse que os próximos deslocamentos devem ser realizados somente pela Polícia Penal e agentes da PF .

“Determino que todo o transporte, deslocamento e escolta de Jair Messias Bolsonaro deverá ser organizado, coordenado e realizado pela Polícia Federal ou Polícia Penal, conforme a necessidade da situação, sem a participação dos agentes do GSI, que permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado”, decidiu.

O ministro ainda acrescentou que a medida é necessária para padronizar os deslocamentos da escolta .

“A necessidade de padronização dos deslocamentos, da segurança do custodiado e da garantia da ordem pública exige maior padronização, para se evitar os problemas ocorridos no último domingo, onde o desembarque e embarque foram realizados em local errado, ao ar livre e mediante diversas pessoas, o custodiado permaneceu por longo tempo assistindo uma improvisada entrevista coletiva de seu médico”, completou Moraes.

Prisão

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação de Moraes .

A medida cautelar foi determinada no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

Na semana passada, por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro e mais sete réus na a ção penal da trama golpista pelos crimes de crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF
© José Cruz/Agência Brasil STF definirá regras para autorizar procedimentos fora do rol da ANS
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Bolsonaro recebe alta hospitalar; laudo aponta câncer de pele
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
17°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 15°
17°

Sensação

1.93 km/h

Vento

81%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Unimed
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Mecânica Jaime
Municípios
Derrubadas - RS
Professoras participam de formação do Programa Alfabetiza Tchê
Derrubadas - RS
Prefeitura instala faixas elevadas em pontos estratégicos da cidade
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Sala
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Últimas notícias
Há 50 minutos Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia
Há 50 minutos Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda
Há 1 hora Ministro defende comunicação do governo e ressalta combate à desinformação e às fake news
Há 1 hora Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Há 3 horas Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Seco
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 6 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 5 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
3
Há 3 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 4 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
5
Há 7 dias Deputada Luciene Cavalcante quer responsabilizar quem não cumpre piso de professor; ouça a entrevista
Seco
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados